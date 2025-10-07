СМИ: в ЕС согласились ограничить поездки российских дипломатов

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Страны ЕС согласились ограничить поездки российских дипломатов на территории союза, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
"Инициатива, продвигаемая Чехией, является частью нового пакета санкций, разрабатываемого Брюсселем. <...> Для принятия пакета требуется единогласная поддержка. Венгрия, последняя страна, выступившая против этой меры, сняла вето", — говорится в сообщении.
Как утверждают источники FT, предложенные меры "заставят" российских дипломатов информировать принимающую страну о планах поездок, прежде чем пересекать границу.
Однако принятие этой инициативы могут отложить из-за позиции Австрии: она просит снять санкции с активов, якобы связанных с российским предпринимателем Олегом Дерипаской. На прошлой неделе послы как минимум 12 стран ЕС заявили, что не поддержат новые ограничения против Москвы, если в него включат требование Вены. Продолжение переговоров намечено на среду, указывается в статье.
В конце августа издание Politico со ссылкой на главу МИД Чехии Яна Липавского сообщило, что Евросоюз может запретить российским дипломатам свободно передвигаться по Шенгенской зоне в рамках 19-го пакета санкций.
По данным издания EUObserver, в случае принятия ограничения также затронут административно-технический или обслуживающий персонал российских дипломатических и консульских учреждений, а также членов их семей.
Как заявил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников, Москва будет рассматривать такой шаг как конфронтационный и примет адекватные ответные меры.
