Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в ЕС согласились ограничить поездки российских дипломатов - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:26 07.10.2025 (обновлено: 12:24 07.10.2025)
https://ria.ru/20251007/es-2046757569.html
СМИ: в ЕС согласились ограничить поездки российских дипломатов
СМИ: в ЕС согласились ограничить поездки российских дипломатов - РИА Новости, 07.10.2025
СМИ: в ЕС согласились ограничить поездки российских дипломатов
Страны ЕС согласились ограничить поездки российских дипломатов на территории союза, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T07:26:00+03:00
2025-10-07T12:24:00+03:00
в мире
чехия
венгрия
брюссель
евросоюз
шенгенская зона
ян липавский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009289989_150:430:2946:2003_1920x0_80_0_0_49cf68fbb5ca9022c2e9fdd3be6ce472.jpg
https://ria.ru/20251005/polsha-2046531695.html
https://ria.ru/20250930/chehija-2045393147.html
https://ria.ru/20251002/vizy-2045754038.html
чехия
венгрия
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009289989_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_178331459b38d6fc419e51ad5f13dc9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, чехия, венгрия, брюссель, евросоюз, шенгенская зона, ян липавский
В мире, Чехия, Венгрия, Брюссель, Евросоюз, Шенгенская зона, Ян Липавский
СМИ: в ЕС согласились ограничить поездки российских дипломатов

FT: в ЕС согласились ограничить поездки российских дипломатов внутри союза

© AP Photo / Francisco SecoФлаги Евросоюза у здания Европейской комиссии, Брюссель
Флаги Евросоюза у здания Европейской комиссии, Брюссель - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© AP Photo / Francisco Seco
Флаги Евросоюза у здания Европейской комиссии, Брюссель. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Страны ЕС согласились ограничить поездки российских дипломатов на территории союза, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
"Инициатива, продвигаемая Чехией, является частью нового пакета санкций, разрабатываемого Брюсселем. <...> Для принятия пакета требуется единогласная поддержка. Венгрия, последняя страна, выступившая против этой меры, сняла вето", — говорится в сообщении.
Логотип ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Польша аннулировала визы российским участникам конференции ОБСЕ
5 октября, 20:06
Как утверждают источники FT, предложенные меры "заставят" российских дипломатов информировать принимающую страну о планах поездок, прежде чем пересекать границу.
Однако принятие этой инициативы могут отложить из-за позиции Австрии: она просит снять санкции с активов, якобы связанных с российским предпринимателем Олегом Дерипаской. На прошлой неделе послы как минимум 12 стран ЕС заявили, что не поддержат новые ограничения против Москвы, если в него включат требование Вены. Продолжение переговоров намечено на среду, указывается в статье.
В Праге - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Чехия закроет въезд российским дипломатам
30 сентября, 15:16
В конце августа издание Politico со ссылкой на главу МИД Чехии Яна Липавского сообщило, что Евросоюз может запретить российским дипломатам свободно передвигаться по Шенгенской зоне в рамках 19-го пакета санкций.

По данным издания EUObserver, в случае принятия ограничения также затронут административно-технический или обслуживающий персонал российских дипломатических и консульских учреждений, а также членов их семей.

Как заявил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников, Москва будет рассматривать такой шаг как конфронтационный и примет адекватные ответные меры.
Шенгенская виза - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
В сентябре визовые центры ЕС приостановили выдачу виз россиянам
2 октября, 02:22
 
В миреЧехияВенгрияБрюссельЕвросоюзШенгенская зонаЯн Липавский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала