СМИ: заподозренный в наличии 17 любовниц епископ попросил об отставке

2025-10-07

2025-10-07T04:06:00+03:00

2025-10-07T12:15:00+03:00

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Перуанский епископ Сиро Киспе Лопес, заподозренный в наличии у него 17 любовниц, подал в отставку, некоторые из этих женщин, узнав друг о друге, чуть не подрались, пишет газета Times."Перуанский епископ, уличенный в наличии у него 17 тайных любовниц, был разоблачен после того, как некоторые из женщин узнали друг о друге и едва не подрались. Епископ <...> в Перу, 51-летний Сиро Киспе Лопес, подал папе римскому прошение об отставке", — говорится в сообщении.Отмечается, что прошение об отставке было подано после того, как в ходе расследования Ватикана допросили трех предполагаемых любовниц епископа и его уборщицу, которая рассказала о том, что видела в его спальне. Как сообщила газете ознакомившаяся с документом Ватикана перуанская журналистка Паола Угас, многие из 17 женщин "были слишком напуганы", чтобы признаться, потому что боялись епископа. Times со ссылкой на Угас пишет, что епископ ошибочно отправил своей уборщице несколько видео и фотографий, "предназначенных для любовниц", после чего та тут же пожаловалась в Католическую церковь.По данным газеты, епископ отверг обвинения, назвав их опорочивающей его репутацию кампанией, организованной "темными руками".

