Экс-заммэра Москвы Печатников попал в базу "Миротворца" - РИА Новости, 07.10.2025
14:37 07.10.2025
Экс-заммэра Москвы Печатников попал в базу "Миротворца"
Экс-заммэра Москвы Печатников попал в базу "Миротворца"
Бывший заместитель мэра Москвы, заслуженный врач РФ Леонид Печатников внесен в базу скандального украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости. РИА Новости, 07.10.2025
Экс-заммэра Москвы Печатников попал в базу "Миротворца"

Леонид Печатников
Леонид Печатников. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Бывший заместитель мэра Москвы, заслуженный врач РФ Леонид Печатников внесен в базу скандального украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости.
Согласно данным, опубликованным на сайте, Печатников на посту заммэра курировал проект по отправлению граждан России в Крым на оздоровление и отдых.
Также в базе "Миротворца" за организацию поездок детей для отдыха в Крым оказались бывший заместитель руководителя департамента культуры Москвы Владимир Филиппов, экс-гендиректор Мосгортура Василий Овчинников и экс-заместитель руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Людмила Цой.
Печатников занимал должность заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития в 2012-2018 годах.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова, оценивая публикации как прямой призыв к расправе над журналистами. В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
