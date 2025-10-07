Экс-мэра Назарово задержали по подозрению в получении взятки

КРАСНОЯРСК, 7 окт – РИА Новости. Бывший мэр города Назарово Красноярского края Владимир Саар задержан по подозрению в получении взятки в 3,5 миллиона рублей от дорожной компании ООО "ПромСтрой", сообщили в краевой прокуратуре.

"Благодаря этой отлаженной схеме ООО "ПромСтрой" не только выиграло тендер, но и заключило с администрацией муниципальный контракт на сумму свыше 100 миллионов рублей", - говорится в сообщении.