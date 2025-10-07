Международные резервы России обновили исторический максимум

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Международные резервы России держатся на историческом максимуме, по состоянию на начало дня 1 октября они достигли 713,301 миллиарда долларов, сообщил Центробанк.

Первого сентября этот показатель составлял 689,458 миллиарда долларов, а в конце дня 26 сентября — 713,3 миллиарда.

Таким образом, за прошлый месяц резервы выросли на 23,843 миллиарда долларов, или на 3,46 процента.

Международные (золотовалютные) резервы России — это высоколиквидные иностранные активы, находящиеся в распоряжении ЦБ и правительства. Они состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте.