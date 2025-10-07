https://ria.ru/20251007/ekonomika-2046870812.html
Международные резервы России обновили исторический максимум
Международные резервы России обновили исторический максимум
Международные резервы России обновили исторический максимум
Международные резервы России держатся на историческом максимуме, по состоянию на начало дня 1 октября они достигли 713,301 миллиарда долларов
2025-10-07T16:05:00+03:00
2025-10-07T16:05:00+03:00
2025-10-07T16:39:00+03:00
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
хорошие новости
мвф
россия
ru-RU
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041450509_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_171eefe8b395b691f655f58d6fe6555a.jpg
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), мвф
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Хорошие новости, МВФ
Международные резервы России обновили исторический максимум
Международные резервы РФ обновили максимум и составили $713,301 млрд
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Международные резервы России держатся на историческом максимуме, по состоянию на начало дня 1 октября они достигли 713,301 миллиарда долларов, сообщил Центробанк.
Первого сентября этот показатель составлял 689,458 миллиарда долларов, а в конце дня 26 сентября — 713,3 миллиарда.
Таким образом, за прошлый месяц резервы выросли на 23,843 миллиарда долларов, или на 3,46 процента.
Международные (золотовалютные) резервы России — это высоколиквидные иностранные активы, находящиеся в распоряжении ЦБ и правительства. Они состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте.
За прошлый год международные резервы увеличились на 1,8 процента и на 1 января 2025-го составляли 609,1 миллиарда долларов.