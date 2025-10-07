Рейтинг@Mail.ru
Международные резервы России обновили исторический максимум
16:05 07.10.2025 (обновлено: 16:39 07.10.2025)
Международные резервы России обновили исторический максимум
Международные резервы России обновили исторический максимум - РИА Новости, 07.10.2025
Международные резервы России обновили исторический максимум
Международные резервы России держатся на историческом максимуме, по состоянию на начало дня 1 октября они достигли 713,301 миллиарда долларов, сообщил... РИА Новости, 07.10.2025
Международные резервы России обновили исторический максимум

Международные резервы РФ обновили максимум и составили $713,301 млрд

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Международные резервы России держатся на историческом максимуме, по состоянию на начало дня 1 октября они достигли 713,301 миллиарда долларов, сообщил Центробанк.
Первого сентября этот показатель составлял 689,458 миллиарда долларов, а в конце дня 26 сентября — 713,3 миллиарда.
Таким образом, за прошлый месяц резервы выросли на 23,843 миллиарда долларов, или на 3,46 процента.

Международные (золотовалютные) резервы России — это высоколиквидные иностранные активы, находящиеся в распоряжении ЦБ и правительства. Они состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте.

За прошлый год международные резервы увеличились на 1,8 процента и на 1 января 2025-го составляли 609,1 миллиарда долларов.
Путин рассказал о росте российской экономики за последние два года
2 октября, 21:23
Путин рассказал о росте российской экономики за последние два года
