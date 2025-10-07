© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

Ефимов: с начала года Москва одобрила размещение 400 некапитальных объектов

МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Арендаторы земельных участков в Москве с начала года согласовали размещение более 400 некапитальных объектов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"С начала 2025 года город согласовал установку 413 различных некапитальных сооружений и элементов благоустройства. Это позволит значительно улучшить комфорт и функциональность территорий и создать более привлекательные пространства для арендаторов и посетителей торговых центров, общественно-деловых комплексов и других объектов, расположенных на городской земле", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.

Ефимов пояснил, что в Москве действует упрощенная схема размещения контрольно-пропускных пунктов, заборов, шлагбаумов, малых архитектурных форм, фонтанов, спортивных и хозяйственных строений.