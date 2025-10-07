https://ria.ru/20251007/efimov-2046809376.html
Ефимов: с начала года Москва одобрила размещение 400 некапитальных объектов
Ефимов: с начала года Москва одобрила размещение 400 некапитальных объектов - РИА Новости, 07.10.2025
Ефимов: с начала года Москва одобрила размещение 400 некапитальных объектов
Арендаторы земельных участков в Москве с начала года согласовали размещение более 400 некапитальных объектов, сообщил заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 07.10.2025
МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Арендаторы земельных участков в Москве с начала года согласовали размещение более 400 некапитальных объектов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"С начала 2025 года город согласовал установку 413 различных некапитальных сооружений и элементов благоустройства. Это позволит значительно улучшить комфорт и функциональность территорий и создать более привлекательные пространства для арендаторов и посетителей торговых центров, общественно-деловых комплексов и других объектов, расположенных на городской земле", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
Ефимов пояснил, что в Москве действует упрощенная схема размещения контрольно-пропускных пунктов, заборов, шлагбаумов, малых архитектурных форм, фонтанов, спортивных и хозяйственных строений.
Как уточняется в сообщении, в текущем году межведомственная комиссия одобрила размещение почти 100 единиц малых архитектурных форм, 55 ангаров и вспомогательных сооружений на производственных территориях, 52 хозплощадок для обслуживания зданий, 42 контрольно-пропускных пунктов, 80 шлагбаумов, 23 зарядных станций для электротранспорта, 31 ограждающей конструкции и иных объектов.