https://ria.ru/20251007/effekt-2046811179.html
Минфин оценил эффект от отмены льгот по НДС для отечественного ПО
Минфин оценил эффект от отмены льгот по НДС для отечественного ПО - РИА Новости, 07.10.2025
Минфин оценил эффект от отмены льгот по НДС для отечественного ПО
Минфин оценивает экономический эффект от отмены льгот по НДС для отечественного программного обеспечения (ПО) в 25 миллиардов рублей, заявила первый замминистра РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T12:55:00+03:00
2025-10-07T12:55:00+03:00
2025-10-07T12:55:00+03:00
экономика
россия
ирина окладникова
максут шадаев
министерство финансов рф (минфин россии)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988799079_0:81:2882:1702_1920x0_80_0_0_e1d0c83b5ccf462cb205efff076d10fb.jpg
https://ria.ru/20251003/minfin-2046277947.html
https://ria.ru/20250926/nds-2044571345.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988799079_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1881a0a3ca45a894f7845a56a6047fa3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, ирина окладникова, максут шадаев, министерство финансов рф (минфин россии), госдума рф
Экономика, Россия, Ирина Окладникова, Максут Шадаев, Министерство финансов РФ (Минфин России), Госдума РФ
Минфин оценил эффект от отмены льгот по НДС для отечественного ПО
Минфин оценил эффект от отмены льгот по НДС для отечественного ПО в 25 млрд руб
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Минфин оценивает экономический эффект от отмены льгот по НДС для отечественного программного обеспечения (ПО) в 25 миллиардов рублей, заявила первый замминистра финансов РФ Ирина Окладникова.
"Эффект прямой мы оцениваем в размере 25 миллиардов рублей от отмены этой льготы", - сказала Окладникова
на заседании комитета Госдумы
по информполитике.
По ее словам, эта льгота была временной - у министерства есть прямое поручение президента и рекомендации Счетной палаты пересмотреть все временные льготы и принять решение о необходимости и целесообразности их продления. "Это абсолютно рыночные товары, и мы очевидно должны рано или поздно выходить в обычную стандартную плоскость налогообложения. Вот мы, собственно, начали этот путь", - добавила она.
Позже Окладникова отметила, что российская IT-отрасль показывает быстрое по отношению к другим отраслям восстановление и рост заработных плат, а выручка крупнейших IT-компаний растет в среднем на 12-15%.
"Самая главная задача здесь в моем понимании - мы можем сколько угодно обсуждать снижение издержек для самого бизнеса, но проблема у нас сейчас лежит в немножко другой плоскости. Мы понимаем экономическую ситуацию, мы понимаем сокращение затрат крупнейших предприятий на IT. Мы видим, что весь capex сокращается, инвестпрограммы режутся, и в том числе и связанные с IT. Поэтому наша самая главная задача сейчас - это все-таки поддержать рост спроса на российские решения", - добавил глава Минцифры Максут Шадаев
.
В сентябре Шадаев сообщил о наличии планов по увеличению для IT-компаний тарифов на страховые взносы с 7,6% до 15% на оплату труда в пределах базы в 2,76 миллиона рублей в год, а также отмену льготы по НДС на покупку ПО из реестра. При этом сохраняются льготы по налогу на прибыль, льготная ипотека в регионах и отсрочка от военной службы.