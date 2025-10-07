https://ria.ru/20251007/dtp-2046947517.html
Опубликовано видео массовой аварии в Ижевске
Опубликовано видео массовой аварии в Ижевске
Опубликовано видео массовой аварии в Ижевске
Видео момента массовой аварии в Ижевске, где водитель иномарки на большой скорости давит пешеходов и врезается в автобус, появилось в соцсетях. РИА Новости, 07.10.2025
УФА, 7 окт - РИА Новости. Видео момента массовой аварии в Ижевске, где водитель иномарки на большой скорости давит пешеходов и врезается в автобус, появилось в соцсетях.
Ранее сообщалось, что в Ижевске
столкнулись три автомобиля и автобус. На месте ДТП погибли водитель иномарки, предварительно, виновный в аварии, и три женщины-пешехода. В автобусе было 15 пассажиров, они не пострадали.
В соцсетях появилось видео момента аварии, снятое камерой видеорегистратора одного из автомобилей.
По кадрам видно, что автомобиль на большой скорости проезжает по перекрёстку, после чего слышен звук удара. В это время по пешеходному переходу, по которой проехала иномарка, идут люди. После случившегося, проходящие по зебре люди начинают бежать.
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ
(оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)".