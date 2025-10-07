Рейтинг@Mail.ru
В Ижевске произошло смертельное ДТП - РИА Новости, 07.10.2025
14:02 07.10.2025 (обновлено: 14:41 07.10.2025)
В Ижевске произошло смертельное ДТП
В Ижевске произошло смертельное ДТП - РИА Новости, 07.10.2025
В Ижевске произошло смертельное ДТП
Водитель и три пешехода погибли при столкновении трёх легковых автомобилей и рейсового автобуса в Ижевске, сообщает ГУМЧС по Удмуртии. РИА Новости, 07.10.2025
ижевск, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Ижевск, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Ижевске произошло смертельное ДТП

Четыре человека погибли при столкновении трех машин с автобусом в Ижевске

© Фото : соцсетиДТП в Ижевске. 7 октября 2025
ДТП в Ижевске. 7 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© Фото : соцсети
ДТП в Ижевске. 7 октября 2025
УФА, 7 окт - РИА Новости. Водитель и три пешехода погибли при столкновении трёх легковых автомобилей и рейсового автобуса в Ижевске, сообщает ГУМЧС по Удмуртии.
По данным ведомства, массовое ДТП произошло на пересечении улиц Удмуртская и Кирова: столкнулись три легковых автомобиля и рейсовый автобус маршрута Пермь-Казань.
"По предварительным данным, есть погибшие: 1 водитель из легкового автомобиля и 3 пешехода. По пострадавшим информация уточняется. Пожарно-спасательные подразделения МЧС России и поисково-спасательной службы города и республики проводили работы по деблокированию пострадавшего из автомобиля. По предварительной информации, пострадавших в автобусе нет", - говорится в сообщении.
В пресс-службе минздрава Удмуртии РИА Новости сообщили, что раненых в аварии нет.
"Погибли один водитель и три пешехода, других пострадавших нет. На место выезжала скорая помощь", - сказал собеседник агентства.
