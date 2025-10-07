В Ижевске произошло смертельное ДТП

УФА, 7 окт - РИА Новости. Водитель и три пешехода погибли при столкновении трёх легковых автомобилей и рейсового автобуса в Ижевске, сообщает ГУМЧС по Удмуртии.

По данным ведомства, массовое ДТП произошло на пересечении улиц Удмуртская и Кирова : столкнулись три легковых автомобиля и рейсовый автобус маршрута Пермь-Казань.

"По предварительным данным, есть погибшие: 1 водитель из легкового автомобиля и 3 пешехода. По пострадавшим информация уточняется. Пожарно-спасательные подразделения МЧС России и поисково-спасательной службы города и республики проводили работы по деблокированию пострадавшего из автомобиля. По предварительной информации, пострадавших в автобусе нет", - говорится в сообщении.

В пресс-службе минздрава Удмуртии РИА Новости сообщили, что раненых в аварии нет.