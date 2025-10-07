https://ria.ru/20251007/dtp-2046830242.html
В Ижевске произошло смертельное ДТП
В Ижевске произошло смертельное ДТП
В Ижевске произошло смертельное ДТП
Водитель и три пешехода погибли при столкновении трёх легковых автомобилей и рейсового автобуса в Ижевске, сообщает ГУМЧС по Удмуртии. РИА Новости, 07.10.2025
ижевск
россия
В Ижевске произошло смертельное ДТП
Четыре человека погибли при столкновении трех машин с автобусом в Ижевске