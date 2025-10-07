Водителю, обвиняемому в гибели семьи в ДТП, избрали меру пресечения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сен - РИА Новости. Талицкий районный суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий водителю трактора, обвиняемому в гибели семьи из четырех человек в результате ДТП на трассе в Свердловской области, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.