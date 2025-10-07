Водителю, обвиняемому в гибели семьи в ДТП, избрали меру пресечения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сен - РИА Новости. Талицкий районный суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий водителю трактора, обвиняемому в гибели семьи из четырех человек в результате ДТП на трассе в Свердловской области, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
"Мера пресечения избрана в виде запрета определенных действий на срок по 4 декабря", - говорится в сообщении.
По версии следствия, вечером 4 октября водитель трактора Денис Дудырев выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia Rio. В результате столкновения пассажиры и водитель легкового автомобиля погибли. Отмечается, что Дудырев не имел права на управление транспортным средством. Постановление суда пока не вступило в законную силу.
Ранее, 5 октября пресс-служба областной Госавтоинспекции сообщила о гибели семьи из четырех человек на трассе Талица – Бутка в Свердловской области в результате ДТП: 27-летний водитель легковушки, 26-летняя и 20-летняя женщины и четырехлетняя девочка были жителями Талицы.
В Петербурге арестовали водителя упавшего в реку Porsche
4 октября, 19:43