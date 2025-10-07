Рейтинг@Mail.ru
В Турции пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:20 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/dtp-2046760796.html
В Турции пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом
В Турции пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом - РИА Новости, 07.10.2025
В Турции пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом
Пять человек погибли, более десяти получили ранения в ДТП с микроавтобусом в городе Мерсин на юго-востоке Турции, сообщила газета Akşam. РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T08:20:00+03:00
2025-10-07T08:20:00+03:00
в мире
турция
мерсин (провинция)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155724/49/1557244905_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_494ecebdb9e3c7db3fe42b7d56871b0e.jpg
https://ria.ru/20251007/ssha-2046753279.html
турция
мерсин (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155724/49/1557244905_57:0:1834:1333_1920x0_80_0_0_aeef15215b762387273e1594c72f33ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, мерсин (провинция)
В мире, Турция, Мерсин (провинция)
В Турции пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом

На юго-востоке Турции пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом

© РИА Новости / Виктория ВиатрисСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Виктория Виатрис
Скорая помощь. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 7 окт – РИА Новости. Пять человек погибли, более десяти получили ранения в ДТП с микроавтобусом в городе Мерсин на юго-востоке Турции, сообщила газета Akşam.
«
"Последние новости... В Мерсине микроавтобус, перевозивший сельскохозяйственных рабочих, попал в ДТП. В результате аварии погибли пять человек, более десяти получили травмы", - сообщило издание.
По предварительным данным, все погибшие и пострадавшие в ДТП являются гражданами Турции.
Американская скорая помощь - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
СМИ: три человека пострадали при крушении вертолета в Сакраменто
06:20
 
В миреТурцияМерсин (провинция)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала