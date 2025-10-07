https://ria.ru/20251007/dtp-2046760796.html
В Турции пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом
В Турции пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом - РИА Новости, 07.10.2025
В Турции пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом
Пять человек погибли, более десяти получили ранения в ДТП с микроавтобусом в городе Мерсин на юго-востоке Турции, сообщила газета Akşam. РИА Новости, 07.10.2025
В Турции пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом
На юго-востоке Турции пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом