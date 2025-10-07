https://ria.ru/20251007/dron-2046905085.html
Силы ПВО сбили семь дронов над тремя областями
Силы ПВО сбили семь дронов над тремя областями - РИА Новости, 07.10.2025
Силы ПВО сбили семь дронов над тремя областями
Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Брянской областью и по два - над Курской и Белгородской областями, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T17:49:00+03:00
2025-10-07T17:49:00+03:00
2025-10-07T17:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cfc3b55c6464cd0dcf793ae542e1c30e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, брянская область, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Брянская область, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО сбили семь дронов над тремя областями
Силы ПВО сбили 7 дронов ВСУ над Брянской, Курской и Белгородской областями