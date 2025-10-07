Рейтинг@Mail.ru
В Донецке студенческие отряды поздравили Путина с днем рождения - РИА Новости, 07.10.2025
11:33 07.10.2025
В Донецке студенческие отряды поздравили Путина с днем рождения
В Донецке студенческие отряды поздравили Путина с днем рождения - РИА Новости, 07.10.2025
В Донецке студенческие отряды поздравили Путина с днем рождения
Молодежь ДНР собралась в центре Донецка и поздравила президента России Владимира Путина с днем рождения, рассказала РИА Новости руководитель студенческих... РИА Новости, 07.10.2025
В Донецке студенческие отряды поздравили Путина с днем рождения

В центре Донецка студенческие отряды поздравили Путина с днем рождения

Молодежь ДНР поздравила президента России Владимира Путина с днем рождения
Молодежь ДНР поздравила президента России Владимира Путина с днем рождения - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© Студенческие отряды ДНР | РСО/ВКонтакте
Молодежь ДНР поздравила президента России Владимира Путина с днем рождения
ДОНЕЦК, 7 окт – РИА Новости. Молодежь ДНР собралась в центре Донецка и поздравила президента России Владимира Путина с днем рождения, рассказала РИА Новости руководитель студенческих отрядов Донецкой Народной Республики Александра Кульгина.
Молодые люди собрались напротив Донецкого театра оперы и балета. На интерактивном баннере театра высветилась надпись: "С днем рождения, президент!" По окончании мероприятия молодежь задула 73 праздничных свечи.
Активисты выстроились во фразу Поздравляем от Донбасса до Камчатки в Москве в честь дня рождения президента России Владимира Путина
Активисты МГЕР провели флешмоб ко дню рождения Путина
10:28
10:28
"Cтуденческие отряды представляют рабочую молодежь: студентов, школьников, которые работают в различных отраслях экономики Донецкой Народной Республики. Нашей команде пришла идея поздравить от наших молодых специалистов нашего президента. Мы не просто так выбрали такой формат. Любой день рождения ассоциируется с тортом, со свечами, и хотелось бы просто искренне, тепло, с любовью, добротой и искренностью поздравить нашего президента", - сказала Кульгина.
Она добавила, что поздравление также является жестом благодарности лидеру за восстановление Донбасса, защиту Родины, а также развитие всех отраслей республики, в которых может работать молодежь.
Организаторами мероприятия выступили такие организации, как Донецкое региональное отделение МООО "РСО", "Молодая Республика", "Всероссийский студенческий корпус спасателей", "Движение Первых".
Патриарх Кирилл пожелал Путину в день рождения помощи Божией
09:45
Патриарх Кирилл пожелал Путину в день рождения помощи Божией
09:45
 
Владимир Путин Донецкая Народная Республика Донецк Россия
 
 
