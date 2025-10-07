В Донецке студенческие отряды поздравили Путина с днем рождения

ДОНЕЦК, 7 окт – РИА Новости. Молодежь ДНР собралась в центре Донецка и поздравила президента России Владимира Путина с днем рождения, рассказала РИА Новости руководитель студенческих отрядов Донецкой Народной Республики Александра Кульгина.

Молодые люди собрались напротив Донецкого театра оперы и балета. На интерактивном баннере театра высветилась надпись: "С днем рождения, президент!" По окончании мероприятия молодежь задула 73 праздничных свечи.