В Донецке студенческие отряды поздравили Путина с днем рождения

ДОНЕЦК, 7 окт – РИА Новости. Молодежь ДНР собралась в центре Донецка и поздравила президента России Владимира Путина с днем рождения, рассказала РИА Новости руководитель студенческих отрядов Донецкой Народной Республики Александра Кульгина.
Молодые люди собрались напротив Донецкого театра оперы и балета. На интерактивном баннере театра высветилась надпись: "С днем рождения, президент!" По окончании мероприятия молодежь задула 73 праздничных свечи.
"Cтуденческие отряды представляют рабочую молодежь: студентов, школьников, которые работают в различных отраслях экономики Донецкой Народной Республики
. Нашей команде пришла идея поздравить от наших молодых специалистов нашего президента. Мы не просто так выбрали такой формат. Любой день рождения ассоциируется с тортом, со свечами, и хотелось бы просто искренне, тепло, с любовью, добротой и искренностью поздравить нашего президента", - сказала Кульгина.
Она добавила, что поздравление также является жестом благодарности лидеру за восстановление Донбасса
, защиту Родины, а также развитие всех отраслей республики, в которых может работать молодежь.
Организаторами мероприятия выступили такие организации, как Донецкое региональное отделение МООО "РСО", "Молодая Республика", "Всероссийский студенческий корпус спасателей", "Движение Первых".