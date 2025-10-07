Рейтинг@Mail.ru
03:50 07.10.2025 (обновлено: 03:57 07.10.2025)
Перешедший на сторону Украины бывший офицер оставил в России долги
Перешедший на сторону Украины бывший офицер оставил в России долги
Бывший российский офицер Лев Ступников, перешедший на сторону Украины и объявленный в розыск в России, накопил долги по кредитам более чем на 100 тысяч рублей,... РИА Новости, 07.10.2025
россия, украина, вооруженные силы украины
Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Перешедший на сторону Украины бывший офицер оставил в России долги

Перешедший на сторону Украины бывший офицер Ступников оставил в России долги

© Фото : соцсетиЛев Ступников
Лев Ступников - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© Фото : соцсети
Лев Ступников. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Бывший российский офицер Лев Ступников, перешедший на сторону Украины и объявленный в розыск в России, накопил долги по кредитам более чем на 100 тысяч рублей, выяснило РИА Новости, ознакомившись с материалами судебных приставов.
Ранее RT сообщало о видеоинтервью в соцсетях с перешедшим на украинскую сторону бывшим офицером российской армии Львом Ступниковым. В нём перебежчик признаётся, что почти семь месяцев помогал ВСУ убивать своих сослуживцев, "сливая" противнику координаты позиций, по которым затем наносились ракетные удары. По оценке российских военных, от действий предателя могли погибнуть более 200 солдат ВС РФ.
В сентябре в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Ступников объявлен в розыск. Эта информация подтвердилась и данными базы розыска МВД РФ.
Как следует из материалов судебных приставов, в отношении Ступникова в августе было возбуждено исполнительное производство по исполнительной надписи нотариуса. Сумма задолженности, которую принудительно взыскивают с бывшего российского офицера, достигает почти 107 тысяч рублей.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Экс-офицера, перешедшего на сторону Украины, объявили в розыск в России
24 сентября, 05:33
 
