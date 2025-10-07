Перешедший на сторону Украины бывший офицер оставил в России долги

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Бывший российский офицер Лев Ступников, перешедший на сторону Украины и объявленный в розыск в России, накопил долги по кредитам более чем на 100 тысяч рублей, выяснило РИА Новости, ознакомившись с материалами судебных приставов.

Ранее RT сообщало о видеоинтервью в соцсетях с перешедшим на украинскую сторону бывшим офицером российской армии Львом Ступниковым. В нём перебежчик признаётся, что почти семь месяцев помогал ВСУ убивать своих сослуживцев, "сливая" противнику координаты позиций, по которым затем наносились ракетные удары. По оценке российских военных, от действий предателя могли погибнуть более 200 солдат ВС РФ.

В сентябре в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Ступников объявлен в розыск. Эта информация подтвердилась и данными базы розыска МВД РФ.