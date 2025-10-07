Рейтинг@Mail.ru
Додон поздравил Путина с днем рождения
09:01 07.10.2025
Додон поздравил Путина с днем рождения
Додон поздравил Путина с днем рождения - РИА Новости, 07.10.2025
Додон поздравил Путина с днем рождения
Экс-президент Молдавии, лидер входящей в Патриотический блок Соцпартии Игорь Додон в поздравлении президенту России Владимиру Путину с днем рождения заявил,... РИА Новости, 07.10.2025
в мире
молдавия
россия
европа
игорь додон
майя санду
владимир путин
молдавия
россия
европа
в мире, молдавия, россия, европа, игорь додон, майя санду, владимир путин
В мире, Молдавия, Россия, Европа, Игорь Додон, Майя Санду, Владимир Путин
Додон поздравил Путина с днем рождения

Додон: большинство граждан Молдавии видят в России стратегического партнера

© Sputnik / Rodion ProcaЭкс-президент Молдавии Игорь Додон
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© Sputnik / Rodion Proca
Экс-президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 7 окт — РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер входящей в Патриотический блок Соцпартии Игорь Додон в поздравлении президенту России Владимиру Путину с днем рождения заявил, что, несмотря на недружественную политику, проводимую нынешними властями Молдавии, большинство граждан республики по-прежнему видят в Российской Федерации стратегического партнёра, надёжного союзника и друга.
Додон поздравил президента России, пожелав ему крепкого здоровья, благополучия и сил.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Жители Молдавии назвали Путина самым сильным политическим лидером
17 марта, 15:32
"Несмотря на сложные политические обстоятельства и текущую недружественную политику, проводимую нынешними властями Молдовы, большинство наших граждан по-прежнему видят в Российской Федерации стратегического партнёра, надёжного союзника и друга. Наши страны объединяют важные исторические события, общие духовно-нравственные ценности. Уверен, что эти основы послужат надёжным фундаментом для восстановления и расширения двусторонних отношений Молдовы и России", - написал Додон в своем Telegram-канале.
По его словам, глубокие и многогранные культурно-исторические, торгово-экономические и гуманитарные связи, существующие между республикой и Российской Федерацией, остаются значимыми для обоих государств и народов.
По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду, и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны.
В течение нескольких предыдущих лет режим Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч человек.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
Додон заявил о неизбежном восстановлении партнерства с Россией
6 апреля, 11:23
 
В миреМолдавияРоссияЕвропаИгорь ДодонМайя СандуВладимир Путин
 
 
