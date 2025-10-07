Додон поздравил Путина с днем рождения

КИШИНЕВ, 7 окт — РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер входящей в Патриотический блок Соцпартии Игорь Додон в поздравлении президенту России Владимиру Путину с днем рождения заявил, что, несмотря на недружественную политику, проводимую нынешними властями Молдавии, большинство граждан республики по-прежнему видят в Российской Федерации стратегического партнёра, надёжного союзника и друга.

По его словам, глубокие и многогранные культурно-исторические, торгово-экономические и гуманитарные связи, существующие между республикой и Российской Федерацией, остаются значимыми для обоих государств и народов.