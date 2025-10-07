Активисты МГЕР провели флешмоб ко дню рождения Путина

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Более 4 тысяч активистов "Молодой Гвардии Единой России" (МГЕР) выстроились во фразу "Поздравляем от Донбасса до Камчатки" в Москве в честь дня рождения президента России Владимира Путина, передает корреспондент РИА Новости.