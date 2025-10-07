Рейтинг@Mail.ru
Активисты МГЕР провели флешмоб ко дню рождения Путина - РИА Новости, 07.10.2025
10:28 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/den-2046778574.html
Активисты МГЕР провели флешмоб ко дню рождения Путина
2025-10-07T10:28:00+03:00
2025-10-07T10:28:00+03:00
общество
россия
донбасс
камчатка
владимир путин
александр лебедев
мгер
молодая гвардия единой россии
общество, россия, донбасс, камчатка, владимир путин, александр лебедев, мгер, молодая гвардия единой россии
Общество, Россия, Донбасс, Камчатка, Владимир Путин, Александр Лебедев, МГЕР, Молодая гвардия Единой России
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Более 4 тысяч активистов "Молодой Гвардии Единой России" (МГЕР) выстроились во фразу "Поздравляем от Донбасса до Камчатки" в Москве в честь дня рождения президента России Владимира Путина, передает корреспондент РИА Новости.
Путин во вторник отмечает свой день рождения.
"Мы сегодня проводим мероприятие ко дню рождения президента. Здесь собралось более 4 тысяч человек, которые выстроились во фразу "Поздравляем от Донбасса до Камчатки". "Молодая Гвардия Единой России" и "Волонтерская рота" провели сегодня серию акций по всей стране, от Камчатки до Донбасса мы поздравляем президента", - рассказал РИА Новости председатель МГЕР Антон Демидов.
Перед огромной надписью выстроились активисты с 89 флагами регионов России, которые символизируют всю страну, объединившуюся в едином поздравлении.
"Владимир Путин — наш президент, наш лидер — человек, который не просто принимает решения, а формирует будущее страны. Благодаря его стратегическим поручениям в России сложилась настоящая система поддержки и развития молодёжи — начиная с местных инициатив до федеральных платформ. Россия — это страна, в которой молодежь хочет жить, работать и творить", - отметил зампред МГЕР Александр Лебедев.
Путин остановил распад России, считает Мединский
ОбществоРоссияДонбассКамчаткаВладимир ПутинАлександр ЛебедевМГЕРМолодая гвардия Единой России
 
 
