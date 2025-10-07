Рейтинг@Mail.ru
В вотчине Деда Мороза в Великом Устюге родился ягненок
Хорошие новости
 
07:43 07.10.2025
В вотчине Деда Мороза в Великом Устюге родился ягненок
В вотчине Деда Мороза в Великом Устюге родился ягненок
Ягненок родился в семье валлийских овец в вотчине Деда Мороза, событие произошло в начале сентября, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 07.10.2025
хорошие новости
великий устюг
москва
дед мороз
московский зоопарк
великий устюг
москва
великий устюг, москва, дед мороз, московский зоопарк
Хорошие новости, Великий Устюг, Москва, Дед Мороз, Московский зоопарк
В вотчине Деда Мороза в Великом Устюге родился ягненок

В вотчине Деда Мороза в Великом Устюге в начале сентября родился ягненок

© РИА Новости / Александр Юрьев | Перейти в медиабанкТерем Деда Мороза в Великом Устюге
Терем Деда Мороза в Великом Устюге. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Ягненок родился в семье валлийских овец в вотчине Деда Мороза, событие произошло в начале сентября, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"В зоологическом саду — филиале Московского зоопарка в Великом Устюге в семье валлийских овец родился ягненок. Событие в вотчине Деда Мороза произошло в начале сентября. Эти животные известны своей стойкостью к морозам и неприхотливостью в питании", - говорится в сообщении.
Ленинградский зоопарк рассказал о состоянии "сбегавшей" калао
Вчера, 19:50
 
Хорошие новости Великий Устюг Москва Дед Мороз Московский зоопарк
 
 
