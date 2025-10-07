https://ria.ru/20251007/ded-moroz-2046758883.html
В вотчине Деда Мороза в Великом Устюге родился ягненок
Ягненок родился в семье валлийских овец в вотчине Деда Мороза, событие произошло в начале сентября, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 07.10.2025
великий устюг
москва
В вотчине Деда Мороза в Великом Устюге в начале сентября родился ягненок