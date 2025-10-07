Рейтинг@Mail.ru
Отключение света в Запорожской области не повлияло на работу ЗАЭС - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:40 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/chp-2046880631.html
Отключение света в Запорожской области не повлияло на работу ЗАЭС
Отключение света в Запорожской области не повлияло на работу ЗАЭС - РИА Новости, 07.10.2025
Отключение света в Запорожской области не повлияло на работу ЗАЭС
Отключение электроснабжения в Запорожской области не повлияло на безопасность и работоспособность Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщила РИА... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T16:40:00+03:00
2025-10-07T16:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811746257_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6ff9a98812b357e70b55bde68b05e71d.jpg
https://ria.ru/20251007/bespilotnik-2046832578.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811746257_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_de946a7d5968591b21823267fabcf867.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Отключение света в Запорожской области не повлияло на работу ЗАЭС

Яшина: отключение света в Запорожской области не повлияло на работу ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МЕЛИТОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости. Отключение электроснабжения в Запорожской области не повлияло на безопасность и работоспособность Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщила РИА Новости директор станции по коммуникациям Евгения Яшина.
Ранее власти региона и энергетики сообщили, что в результате атаки со стороны ВСУ Запорожская область обесточена. На месте работают ремонтные бригады.
"Отключения электроснабжения в Запорожской области не оказали влияние на безопасность и работоспособность атомной станции. Для обеспечения энергоснабжения собственных нужд ЗАЭС уже две недели работает от резервных дизельных генераторов. Персонал в непрерывном режиме осуществляет контроль всех ключевых параметров безопасности", - сказала Яшина.
Нововоронежская АЭС - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Боевой беспилотник ВСУ пытался атаковать градирню Нововоронежской АЭС
14:08
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала