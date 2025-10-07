https://ria.ru/20251007/chp-2046880631.html
Отключение света в Запорожской области не повлияло на работу ЗАЭС
Отключение света в Запорожской области не повлияло на работу ЗАЭС - РИА Новости, 07.10.2025
Отключение света в Запорожской области не повлияло на работу ЗАЭС
Отключение электроснабжения в Запорожской области не повлияло на безопасность и работоспособность Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщила РИА... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T16:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
вооруженные силы украины
запорожская область
в мире, запорожская область, вооруженные силы украины
Отключение света в Запорожской области не повлияло на работу ЗАЭС
Яшина: отключение света в Запорожской области не повлияло на работу ЗАЭС