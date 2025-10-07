Отключение света в Запорожской области не повлияло на работу ЗАЭС

МЕЛИТОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости. Отключение электроснабжения в Запорожской области не повлияло на безопасность и работоспособность Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщила РИА Новости директор станции по коммуникациям Евгения Яшина.

"Отключения электроснабжения в Запорожской области не оказали влияние на безопасность и работоспособность атомной станции. Для обеспечения энергоснабжения собственных нужд ЗАЭС уже две недели работает от резервных дизельных генераторов. Персонал в непрерывном режиме осуществляет контроль всех ключевых параметров безопасности", - сказала Яшина.