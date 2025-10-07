Расследование по делу об убийстве двухмесячной девочки на Урале завершилось

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 окт - РИА Новости. Камышловскй межрайонный следственный отдел СУ СК России по Свердловской области завершил расследование в отношении местной жительницы, обвиняемой в убийстве своей двухмесячной дочери из-за плача, дело готовится к направлению в суд, сообщает пресс-служба регионального СК.

По данным следствия, днем 25 июня 20-летняя мать из-за плача и беспокойного поведения дочери решила ее убить, закрыв рот и нос, тем самым, перекрыв ей дыхательные пути. В результате девочка погибла от механической асфиксии.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летней жительницы одного из сёл Камышловского района. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего)... В ближайшее время уголовное дело с уже утверждённым обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Следствие также отмечает, что по результатам психолого-психиатрической экспертизы обвиняемая как в момент совершения преступления, так и в настоящее время могла и может давать отчет своим действиям, в связи с чем она не нуждается в принудительном медицинском лечении.

По изначальной версии следствия, 20-летняя мать девочки разозлилась из-за ее плача и с силой бросила ребенка "на твердую поверхность", в результате чего младенец получил черепно-мозговую травму, от которой скончался. Об этом же впоследствии она сама заявляла на допросе. После произошедшего женщина скрылась с места происшествия, но в итоге была задержана, ей предъявили обвинение и заключили под стражу.