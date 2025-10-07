https://ria.ru/20251007/chp-2046867687.html
Расследование по делу об убийстве двухмесячной девочки на Урале завершилось
Расследование по делу об убийстве двухмесячной девочки на Урале завершилось - РИА Новости, 07.10.2025
Расследование по делу об убийстве двухмесячной девочки на Урале завершилось
Камышловскй межрайонный следственный отдел СУ СК России по Свердловской области завершил расследование в отношении местной жительницы, обвиняемой в убийстве... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T15:49:00+03:00
2025-10-07T15:49:00+03:00
2025-10-07T15:49:00+03:00
происшествия
россия
свердловская область
валерий горелых
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/79250/23/792502385_0:123:3001:1811_1920x0_80_0_0_3327ed3661ab36717ac0fafa00053de8.jpg
https://ria.ru/20250325/ufa-2007220567.html
россия
свердловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/79250/23/792502385_139:0:2806:2000_1920x0_80_0_0_b079bf5657a3b3d4c8b845822c9242cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, свердловская область, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Свердловская область, Валерий Горелых, Следственный комитет России (СК РФ)
Расследование по делу об убийстве двухмесячной девочки на Урале завершилось
Дело об убийстве двухмесячной девочки на Урале направят в суд
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 окт - РИА Новости. Камышловскй межрайонный следственный отдел СУ СК России по Свердловской области завершил расследование в отношении местной жительницы, обвиняемой в убийстве своей двухмесячной дочери из-за плача, дело готовится к направлению в суд, сообщает пресс-служба регионального СК.
По данным следствия, днем 25 июня 20-летняя мать из-за плача и беспокойного поведения дочери решила ее убить, закрыв рот и нос, тем самым, перекрыв ей дыхательные пути. В результате девочка погибла от механической асфиксии.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летней жительницы одного из сёл Камышловского района. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ
(убийство малолетнего)... В ближайшее время уголовное дело с уже утверждённым обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Следствие также отмечает, что по результатам психолого-психиатрической экспертизы обвиняемая как в момент совершения преступления, так и в настоящее время могла и может давать отчет своим действиям, в связи с чем она не нуждается в принудительном медицинском лечении.
По изначальной версии следствия, 20-летняя мать девочки разозлилась из-за ее плача и с силой бросила ребенка "на твердую поверхность", в результате чего младенец получил черепно-мозговую травму, от которой скончался. Об этом же впоследствии она сама заявляла на допросе. После произошедшего женщина скрылась с места происшествия, но в итоге была задержана, ей предъявили обвинение и заключили под стражу.
Как уточнял журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых
, сотрудники полиции задержали мать ребенка на автовокзале сразу по приезде в другой населенный пункт. Прежде чем скрыться, она направила супругу смс, где с ним попрощалась. Отец девочки находился в состоянии шока от случившегося, добавлял представитель полиции.