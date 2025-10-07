https://ria.ru/20251007/chislo-2046763268.html
Число погибших под завалами школы в Индонезии выросло до 67
Число погибших под завалами рухнувшей школы-интерната в индонезийском городе Сидоарджо выросло до 67, поиск выживших завершен, сообщили спасатели. РИА Новости, 07.10.2025
происшествия
ДЖАКАРТА, 7 окт - РИА Новости. Число погибших под завалами рухнувшей школы-интерната в индонезийском городе Сидоарджо выросло до 67, поиск выживших завершен, сообщили спасатели.
Многоэтажное здание религиозного интерната обрушилось в момент, когда ученики собирались на дневную молитву в прошлый понедельник. Ранее сообщалось о 63 погибших.
"Из общего числа в 171 человек - 67 погибли", - заявил директор по операциям команды спасателей адмирал Брамантйо на пресс-конференции, транслировавшейся на YouTube-канале Национального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (BNPB).
По его словам, в случае 8 погибших детей обнаружить удалось только отдельные части тела.
"Сегодня девятый день, мы завершаем проведение поисково-спасательной операции", - добавил маршал армии Мохаммад Сяфий. По его словам, поисками была охвачена вся территория завалов.