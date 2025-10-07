Рейтинг@Mail.ru
Число погибших под завалами школы в Индонезии выросло до 67 - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:55 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/chislo-2046763268.html
Число погибших под завалами школы в Индонезии выросло до 67
Число погибших под завалами школы в Индонезии выросло до 67 - РИА Новости, 07.10.2025
Число погибших под завалами школы в Индонезии выросло до 67
Число погибших под завалами рухнувшей школы-интерната в индонезийском городе Сидоарджо выросло до 67, поиск выживших завершен, сообщили спасатели. РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T08:55:00+03:00
2025-10-07T08:55:00+03:00
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570391653_0:97:2990:1779_1920x0_80_0_0_b28d950b0df8782af496ea5ee2c02342.jpg
https://ria.ru/20250410/dominikana-2010369874.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570391653_246:0:2746:1875_1920x0_80_0_0_5f0ebc22878df4dde7a3c92211bdbc04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия
Происшествия
Число погибших под завалами школы в Индонезии выросло до 67

В Индонезии под завалами рухнувшей школы-интерната погибли 67 человек

© РИА Новости / Сутанта Адитья | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи в Индонезии
Машина скорой помощи в Индонезии - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Сутанта Адитья
Перейти в медиабанк
Машина скорой помощи в Индонезии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДЖАКАРТА, 7 окт - РИА Новости. Число погибших под завалами рухнувшей школы-интерната в индонезийском городе Сидоарджо выросло до 67, поиск выживших завершен, сообщили спасатели.
Многоэтажное здание религиозного интерната обрушилось в момент, когда ученики собирались на дневную молитву в прошлый понедельник. Ранее сообщалось о 63 погибших.
"Из общего числа в 171 человек - 67 погибли", - заявил директор по операциям команды спасателей адмирал Брамантйо на пресс-конференции, транслировавшейся на YouTube-канале Национального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (BNPB).
По его словам, в случае 8 погибших детей обнаружить удалось только отдельные части тела.
"Сегодня девятый день, мы завершаем проведение поисково-спасательной операции", - добавил маршал армии Мохаммад Сяфий. По его словам, поисками была охвачена вся территория завалов.
Вид на ночной клуб Jet Set после обрушения крыши - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
В Доминикане завершают поиски выживших под завалами ночного клуба
10 апреля, 04:48
 
Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала