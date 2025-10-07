Рейтинг@Mail.ru
Жители Чернигова собираются покидать дома из-за блэкаута, сообщило подполье - РИА Новости, 07.10.2025
16:30 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/chernigov-2046877317.html
Жители Чернигова собираются покидать дома из-за блэкаута, сообщило подполье
Жители Чернигова собираются покидать дома из-за блэкаута, сообщило подполье - РИА Новости, 07.10.2025
Жители Чернигова собираются покидать дома из-за блэкаута, сообщило подполье
Жители Чернигова собираются покидать свои дома из-за блэкаута в городе, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 07.10.2025
черниговская область, чернигов, сергей лебедев
Черниговская область, Чернигов, Сергей Лебедев
Жители Чернигова собираются покидать дома из-за блэкаута, сообщило подполье

Лебедев: жители Чернигова собираются покидать город из-за отсутствия света

ДОНЕЦК, 7 окт – РИА Новости. Жители Чернигова собираются покидать свои дома из-за блэкаута в городе, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Знакомые "на лыжи встали", собираются бежать, ибо света и интернета нет. Света не будет до завтра до 15.00, как дальше - никто не знает", - сказал он.
Компания "Черниговоблэнерго" 4 октября сообщила о поражении сразу нескольких важных объектов электроснабжения в Черниговской области, аварийные отключения коснулись около 50 тысяч потребителей, в области продолжает действовать график почасового отключения электроснабжения.
До этого, 2 октября, компания сообщила, что дополнительные отключения света вводят в Черниговской области из-за ухудшения ситуации в энергосистеме.
