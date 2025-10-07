Участников СВО обучат экономике и финансам в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 7 окт – РИА Новости. Второй образовательный модуль программы "Герои Южного Урала", где 60 участников специальной военной операции будут изучать налоговую политику и посетят промышленные предприятия, стартовал в Челябинской области, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.

Глава региона напомнил, что первый модуль, посвященный теме "Государственная политика и система государственного управления", участники прошли успешно. За три месяца работы они изучили выбранные отрасли, тесно работали вместе с наставниками из органов власти.

"В Челябинской области стартовал второй образовательный модуль программы "Герои Южного Урала". Шестьдесят участников СВО, прошедших отбор, продолжают обучение, набираются опыта, чтобы продолжить служение стране в мирной жизни… Новый модуль посвящен экономике и финансам", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что слушатели изучат налоговую систему, промышленную и агропромышленную политику, социальную сферу. В качестве лекторов выступят представители исполнительных органов власти и законодательного собрания региона.

"Также программа включает стратегические мастерские, тренинги по целеполаганию и делегированию, посещение промышленных предприятий. Мы продолжаем работу по личностному и профессиональному развитию участников проекта", - отметил Текслер.

По его словам, новые знания и опыт, полученные в рамках программы, помогут героям раскрыть свой потенциал и усилить команду Челябинской области.

По данным пресс-службы правительства региона, к обучению на втором этапе приступили 60 человек (в их числе четыре женщины), которых отобрали из 1056 претендентов - это ветераны СВО, показавшие наиболее высокие результаты в части управленческого опыта и потенциала.

По словам депутата Государственной Думы РФ Олега Голикова, по итогам первого модуля уже 15 человек стали депутатами различных уровней.

"Перед нами стоит четкая задача: по итогам обучения войти в состав слаженной команды под руководством губернатора Челябинской области Алексея Текслера и в полной мере проявить свои лидерские качества в органах исполнительной власти, муниципалитетах и на депутатских должностях различного уровня. Мы понимаем, что регион действительно очень нуждается в таких кадрах", – цитирует пресс-служба слова Голикова.

Программа второго модуля, отмечает правительство, включает в себя академический блок лекций, практические занятия и командообразующие мероприятия, а также коммуникационные и стратегические мастерские, тренинги по целеполаганию, делегированию и проведению эффективных совещаний. Помимо этого, продолжится работа по личностному и профессиональному развитию участников, также запланировано посещение ведущих промышленных предприятий, добавляется в сообщении.

Как отметил заместитель председателя правительства региона Юрий Кузнецов, второй модуль посвящен экономике и финансам.

"Мы постарались вместе с преподавателями РАНХиГС включить в него множество практических занятий, связанных именно с практикой применения знаний по экономике. Не просто какие-то базовые теории, а то, как экономика работает в регионе: как функционирует, формируется и распределяется бюджет", – цитирует пресс-служба слова Кузнецова.

Как пояснил директор челябинского филиала Российской академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации Евгений Алдошенко, главная задача модуля – дать компетенции для гражданской жизни, интегрировать ветеранов в общество и помочь им трудоустроиться.

"За рамками очного модуля у участников сложилась рабочая и дружеская обстановка. Они приглашают друг друга на мероприятия, с удовольствием встречаются и общаются. Думаю, что к концу четвертого модуля – в июне 2026 года – мы увидим совсем других слушателей, это будет сплоченная команда единомышленников", – цитирует слова Алдошенко пресс-служба.