В Курской области два человека пострадали при атаке дрона на трактор
Двое мужчин пострадали в результате атаки дрона на трактор в Рыльском районе Курской области, им оказали медицинскую помощь, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 07.10.2025
В Курской области два человека пострадали при атаке дрона на трактор
