Защита Бурнашкиной подаст мотивированную жалобу на приговор

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Представители Екатерины Бурнашкиной, оставившей ребенка в аэропорту Турции, подадут полную жалобу на решение суда о лишении ее родительских прав после получения мотивированного решения, сейчас они подали краткую жалобу, сообщила РИА Новости юрист Елена Спиряева, представляющая интересы Бурнашкиной в суде.