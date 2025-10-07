Защита Бурнашкиной подаст мотивированную жалобу на приговор

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Представители Екатерины Бурнашкиной, оставившей ребенка в аэропорту Турции, подадут полную жалобу на решение суда о лишении ее родительских прав после получения мотивированного решения, сейчас они подали краткую жалобу, сообщила РИА Новости юрист Елена Спиряева, представляющая интересы Бурнашкиной в суде.
"В настоящее время подана краткая жалоба. После получения мотивированного решения суда подадим полную мотивированную жалобу", - сказала юрист.
Оставившая ребенка в туалете в Турции Бурнашкина подала иск к опеке
14 сентября, 06:18
Павлово-Посадский суд Подмосковья 23 сентября принял решение о лишении Бурнашкиной родительских прав. Рассмотрение вопроса проходило в закрытом от публики и СМИ режиме.
Следственным отделом по городу Электросталь было возбуждено уголовное дело в отношении Бурнашкиной по статье о покушении на убийство новорожденной (по части 3 статьи 30, статьи 106 УК РФ). Приемная мать ребенка обращалась в электронную приемную главы СК РФ Александра Бастрыкина, он взял ход уголовного дела на контроль. Павлово-Посадский суд Подмосковья, в свою очередь, получил иск о лишении Бурнашкиной родительских прав, заявители по нему - приемная семья ребенка.
Суд по тяжким уголовным делам в Анталье приговорил в феврале Бурнашкину к 15 годам тюремного заключения по обвинению в покушении на убийство близкого родственника. По итогам заседания 9 июля апелляционный суд переквалифицировал преступление и освободил женщину из-под стражи. Бабушка ребенка Елена была оправдана в феврале. Защита отмечала, что решение - жесткий прецедент, так как в схожих случаях матерей обвиняли в оставлении ребенка - за это, согласно турецкому законодательству, грозит от трех месяцев до двух лет тюрьмы.