Путин призвал создавать будущее с опорой на достижения предшественников

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, гостям и организаторам II Международного симпозиума "Создавая будущее", выразив в уверенность в том, что будущее нужно созидать на основе суверенного мировоззрения и новаторского поиска с опорой на достижения предков.

"Приветствую вас на II Международном симпозиуме "Создавая будущее". Уверен, что своё будущее мы должны созидать сами на основе суверенного мировоззрения и неустанного смелого, новаторского поиска, опираясь на выдающиеся достижения наших предков, исторические, духовные, патриотические традиции, передающиеся из поколения в поколение. И потому отрадно, что в повестке нынешнего форума приоритетное место занимает молодёжная программа. Важно, чтобы юноши и девушки увидели для себя перспективы развития, смогли раскрыть свой потенциал в науке и творчестве, в спорте и предпринимательстве, в волонтёрских проектах. И тогда самые смелые мечты обязательно осуществятся", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.