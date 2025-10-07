Путин призвал создавать будущее с опорой на достижения предшественников

https://ria.ru/20251007/buduschee-2046792269.html
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, гостям и организаторам II Международного симпозиума "Создавая будущее", выразив в уверенность в том, что будущее нужно созидать на основе суверенного мировоззрения и новаторского поиска с опорой на достижения предков.
Президент отметил, что сегодня на площадке Национального центра "Россия" учёным, экспертам, руководителям крупных компаний, общественным деятелям, молодёжи из РФ
и многих зарубежных государств предстоит продолжить открытую, творческую дискуссию о том, каким станет мир в результате происходящих глобальных изменений, как будут развиваться города, технологии, наука, культура в ближайшие десятилетия.
"Приветствую вас на II Международном симпозиуме "Создавая будущее". Уверен, что своё будущее мы должны созидать сами на основе суверенного мировоззрения и неустанного смелого, новаторского поиска, опираясь на выдающиеся достижения наших предков, исторические, духовные, патриотические традиции, передающиеся из поколения в поколение. И потому отрадно, что в повестке нынешнего форума приоритетное место занимает молодёжная программа. Важно, чтобы юноши и девушки увидели для себя перспективы развития, смогли раскрыть свой потенциал в науке и творчестве, в спорте и предпринимательстве, в волонтёрских проектах. И тогда самые смелые мечты обязательно осуществятся", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Путин
добавил, что выводы и итоги глубокой и содержательной дискуссии имеют особую ценность. Они, по словам президента, помогают принимать более точные, грамотные решения, оперативно отвечать на возникающие вызовы, ставить задачи, значительно опережающие время.