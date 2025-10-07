Рейтинг@Mail.ru
11:39 07.10.2025 (обновлено: 11:41 07.10.2025)
Силы ПВО сбили девять беспилотников над Черным морем
Силы ПВО сбили девять беспилотников над Черным морем
Средства ПВО уничтожили девять украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над акваторией Черного моря, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 07.10.2025
Силы ПВО сбили девять беспилотников над Черным морем

МО РФ: силы ПВО сбили девять беспилотников над акваторией Черного моря

Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1". Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили девять украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над акваторией Черного моря, сообщило Минобороны РФ.
"Седьмого октября текущего года в период с 8.00 мск до 11.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
