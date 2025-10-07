https://ria.ru/20251007/bpla-2046793636.html
Силы ПВО сбили девять беспилотников над Черным морем
Силы ПВО сбили девять беспилотников над Черным морем
Средства ПВО уничтожили девять украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над акваторией Черного моря, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 07.10.2025
Силы ПВО сбили девять беспилотников над Черным морем
