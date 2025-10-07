https://ria.ru/20251007/bpla-2046758073.html
ПВО сбила за ночь 184 украинских беспилотника
ПВО сбила за ночь 184 украинских беспилотника - РИА Новости, 07.10.2025
ПВО сбила за ночь 184 украинских беспилотника
Силы ПВО за ночь сбили 184 беспилотника ВСУ над российской территорией, сообщило Минобороны. РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T07:34:00+03:00
2025-10-07T07:34:00+03:00
2025-10-07T10:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
черное море
россия
курская область
вооруженные силы украины
безопасность
липецкая область
нижегородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/02/1893830754_176:76:2059:1135_1920x0_80_0_0_66d64dc5aeb276124e70f50a4a7b7da1.jpg
https://ria.ru/20251004/vsu-2046338779.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
черное море
россия
курская область
липецкая область
нижегородская область
воронежская область
белгородская область
калужская область
тульская область
ростовская область
рязанская область
брянская область
орловская область
республика крым
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/02/1893830754_424:54:2057:1279_1920x0_80_0_0_94704c105322b4b8f87bb245d7976e92.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черное море, россия, курская область, вооруженные силы украины, безопасность, липецкая область, нижегородская область, воронежская область, белгородская область, калужская область, тульская область, ростовская область, рязанская область, брянская область, орловская область, республика крым, московская область (подмосковье)
Специальная военная операция на Украине, Черное море, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Липецкая область, Нижегородская область, Воронежская область, Белгородская область, Калужская область, Тульская область, Ростовская область, Рязанская область, Брянская область, Орловская область, Республика Крым, Московская область (Подмосковье)