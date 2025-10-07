Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила за ночь 184 украинских беспилотника
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:34 07.10.2025 (обновлено: 10:19 07.10.2025)
ПВО сбила за ночь 184 украинских беспилотника
ПВО сбила за ночь 184 украинских беспилотника
Силы ПВО за ночь сбили 184 беспилотника ВСУ над российской территорией, сообщило Минобороны. РИА Новости, 07.10.2025
ПВО сбила за ночь 184 украинских беспилотника

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Архивное фото
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 184 беспилотника ВСУ над российской территорией, сообщило Минобороны.
"С 23:00 до 7:00 дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 184 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сводке.
Российские бойцы сбили:
  • 62 БПЛА — над Курской областью;
  • 31 — над Белгородской;
  • 30 — над Нижегородской;
  • 18 — над Воронежской;
  • 13 — над акваторией Черного моря;
  • шесть — над Липецкой областью;
  • пять — над Калужской;
  • четыре — над Тульской;
  • по три — над Ростовской и Рязанской областями;
  • по два — над Брянской и Орловской областями, а также над Крымом и Московским регионом, в том числе один летевший на столицу;
  • один — над Волгоградской областью.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
