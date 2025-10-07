https://ria.ru/20251007/bouz-2046835347.html
"Бредящий диктатор". Наглая выходка Зеленского удивила журналиста
"Бредящий диктатор". Наглая выходка Зеленского удивила журналиста - РИА Новости, 07.10.2025
"Бредящий диктатор". Наглая выходка Зеленского удивила журналиста
Владимир Зеленский заблуждается о том, что только Венгрия выступает против членства Украины в Европейском союзе, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T14:18:00+03:00
2025-10-07T14:18:00+03:00
2025-10-07T14:18:00+03:00
в мире
украина
венгрия
владимир зеленский
чей боуз
чехия
андрей бабиш
европейский совет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040923388_0:78:3070:1805_1920x0_80_0_0_9feb40227a8d0b92d843febecf42d744.jpg
https://ria.ru/20251007/tomahawk-2046800603.html
https://ria.ru/20251007/siyyarto-2046792552.html
украина
венгрия
чехия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040923388_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7c802a9406dbbf4a54e86c639faaf796.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, венгрия, владимир зеленский, чей боуз, чехия, андрей бабиш, европейский совет, politico, евросоюз
В мире, Украина, Венгрия, Владимир Зеленский, Чей Боуз, Чехия, Андрей Бабиш, Европейский совет, Politico, Евросоюз
"Бредящий диктатор". Наглая выходка Зеленского удивила журналиста
Боуз: Зеленский забыл, что не только Венгрия против вступления Украины в ЕС