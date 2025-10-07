Рейтинг@Mail.ru
"Бредящий диктатор". Наглая выходка Зеленского удивила журналиста - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:18 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/bouz-2046835347.html
"Бредящий диктатор". Наглая выходка Зеленского удивила журналиста
"Бредящий диктатор". Наглая выходка Зеленского удивила журналиста - РИА Новости, 07.10.2025
"Бредящий диктатор". Наглая выходка Зеленского удивила журналиста
Владимир Зеленский заблуждается о том, что только Венгрия выступает против членства Украины в Европейском союзе, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T14:18:00+03:00
2025-10-07T14:18:00+03:00
в мире
украина
венгрия
владимир зеленский
чей боуз
чехия
андрей бабиш
европейский совет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040923388_0:78:3070:1805_1920x0_80_0_0_9feb40227a8d0b92d843febecf42d744.jpg
https://ria.ru/20251007/tomahawk-2046800603.html
https://ria.ru/20251007/siyyarto-2046792552.html
украина
венгрия
чехия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040923388_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7c802a9406dbbf4a54e86c639faaf796.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, венгрия, владимир зеленский, чей боуз, чехия, андрей бабиш, европейский совет, politico, евросоюз
В мире, Украина, Венгрия, Владимир Зеленский, Чей Боуз, Чехия, Андрей Бабиш, Европейский совет, Politico, Евросоюз
"Бредящий диктатор". Наглая выходка Зеленского удивила журналиста

Боуз: Зеленский забыл, что не только Венгрия против вступления Украины в ЕС

© AP Photo / Ludovic MarinВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский заблуждается о том, что только Венгрия выступает против членства Украины в Европейском союзе, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
«
"Бредящий диктатор теперь не признает мнение самих членов ЕС. Он настаивает, что вступление Украины произойдет независимо от Орбана. Неужели он забыл про Андрея Бабиша в Чехии, Фицо в Словакии и всех тех, кто понимает, что принятие Украины обернется концом Евросоюза?" — заявил он.
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
"Плохие новости". На Западе сделали заявление после слов Трампа о Tomahawk
12:14
В понедельник Зеленский на общей пресс-конференции с премьером Нидерландов Диком Схофом предложил изменить процедуру вступления Украины в ЕС, чтобы обойти вето Венгрии. Он добавил, что либо Киев и Брюссель могут рассмотреть изменение процедуры вступления, либо страны усилят давление на премьер-министра Венгрии для снятия блокировки.
Издание Politico сообщало о том, что председатель Европейского совета Антониу Кошта предлагает аналогичные меры, чтобы ускорить процесс.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
"Решает не он". Зеленского поставили на место после его дерзкого выпада
11:33
 
В миреУкраинаВенгрияВладимир ЗеленскийЧей БоузЧехияАндрей БабишЕвропейский советPoliticoЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала