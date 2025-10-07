https://ria.ru/20251007/bolnitsa-2046868752.html
Орская больница получила передовую лапароскопическую стойку
УФА, 7 окт - РИА Новости. Орская городская больница получила лапароскопическую хирургическую стойку с двумя экранами стоимостью более 13 миллионов рублей из территориального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС), сообщает правительство Оренбургской области.
"В городскую больницу Орска поступила лапароскопическая хирургическая стойка с двумя экранами. Решение о закупке было принято после посещения операционного блока городской больницы вице-губернатором – заместителем председателя правительства Оренбургской области по социальной политике Ларисой Боярской и исполняющим обязанности министра здравоохранения региона Андреем Шатиловым", - говорится в сообщении.
Оборудование стоимостью более 13 миллионов рублей приобретено за счет средств территориального фонда ОМС. Современное высокотехнологичное оборудование позволит увеличить количество максимально щадящих и эффективных хирургических вмешательств, следует из сообщения.
"Новая стойка значительно расширяет объем оперативных вмешательств, проводимых лапароскопически. Это минимизирует осложнения, сроки пребывания пациента в стационаре после операции, уменьшает травматизацию тканей и болевой синдром", - рассказал заместитель главного врача по хирургической работе Орской городской больницы Алексей Ильин.