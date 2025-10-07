https://ria.ru/20251007/bespilotniki-2046954129.html
Над российскими регионами уничтожили 30 украинских беспилотников
Дежурные средства российской ПВО вечером 7 октября сбили 30 украинских беспилотников над Белгородской, Курской, Ростовской и Воронежской областями, сообщили в... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T23:22:00+03:00
2025-10-07T23:22:00+03:00
2025-10-07T23:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
безопасность
воронежская область
курская область
россия
украина
воронежская область
курская область
белгородская область
