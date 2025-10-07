Рейтинг@Mail.ru
ПВО ночью сбила 184 украинских беспилотника - РИА Новости, 07.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:20 07.10.2025 (обновлено: 09:32 07.10.2025)
ПВО ночью сбила 184 украинских беспилотника
ПВО ночью сбила 184 украинских беспилотника
ПВО ночью сбила 184 украинских беспилотника
Средства ПВО уничтожили 184 беспилотных летательных аппарата ВСУ за ночь над 14 регионами России и акваторией Черного моря, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T07:20:00+03:00
2025-10-07T09:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
черное море
курская область
вооруженные силы украины
россия
черное море
курская область
россия, черное море, курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Черное море, Курская область, Вооруженные силы Украины
ПВО ночью сбила 184 украинских беспилотника

Силы ПВО ночью сбили 184 БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкСамоходный ЗРПК наземного базирования "Панцирь-С"
Самоходный ЗРПК наземного базирования "Панцирь-С". Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 184 беспилотных летательных аппарата ВСУ за ночь над 14 регионами России и акваторией Черного моря, сообщило Минобороны РФ.
"С 23:00 до 07:00 дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 184 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 62 – над территорией Курской области, 31 – над территорией Белгородской области, 30 – над территорией Нижегородской области, 18 – над территорией Воронежской области, 13 – над акваторией Черного моря, шесть – над территорией Липецкой области, пять – над территорией Калужской области, четыре – над территорией Тульской области, по три БПЛА – над территориями Ростовской, Рязанской областей, по два БПЛА – над территориями Брянской, Орловской областей, Республики Крым, два - над территорией Московского региона, в том числе один летевший на Москву и один – над территорией Волгоградской области", - говорится в сообщении.
Боевая работа зенитного ракетного комплекса Тор - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
ПВО уничтожила ночью 17 БПЛА в Воронежской области
06:55
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЧерное мореКурская областьВооруженные силы Украины
 
 
