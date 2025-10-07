ПВО ночью сбила 184 украинских беспилотника

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 184 беспилотных летательных аппарата ВСУ за ночь над 14 регионами России и акваторией Черного моря, сообщило Минобороны РФ.
"С 23:00 до 07:00 дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 184 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 62 – над территорией Курской области, 31 – над территорией Белгородской области, 30 – над территорией Нижегородской области, 18 – над территорией Воронежской области, 13 – над акваторией Черного моря, шесть – над территорией Липецкой области, пять – над территорией Калужской области, четыре – над территорией Тульской области, по три БПЛА – над территориями Ростовской, Рязанской областей, по два БПЛА – над территориями Брянской, Орловской областей, Республики Крым, два - над территорией Московского региона, в том числе один летевший на Москву и один – над территорией Волгоградской области", - говорится в сообщении.