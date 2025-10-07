https://ria.ru/20251007/bespilotniki-2046754659.html
ПВО отразила атаку БПЛА в Волгоградской области
ПВО отразила атаку БПЛА в Волгоградской области - РИА Новости, 07.10.2025
ПВО отразила атаку БПЛА в Волгоградской области
ПВО отразила атаку БПЛА в Волгоградской области, пострадавших нет, на месте падения обломков в поле работают саперы, сообщается в Telegram-канале администрации... РИА Новости, 07.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
волгоградская область
городищенский район
андрей бочаров
ПВО отразила атаку БПЛА в Волгоградской области
Силы ПВО ночью отразили атаку БПЛА в Волгоградской области