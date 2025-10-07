Рейтинг@Mail.ru
ПВО отразила атаку БПЛА в Волгоградской области - РИА Новости, 07.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:40 07.10.2025
ПВО отразила атаку БПЛА в Волгоградской области
ПВО отразила атаку БПЛА в Волгоградской области - РИА Новости, 07.10.2025
ПВО отразила атаку БПЛА в Волгоградской области
ПВО отразила атаку БПЛА в Волгоградской области, пострадавших нет, на месте падения обломков в поле работают саперы, сообщается в Telegram-канале администрации... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T06:40:00+03:00
2025-10-07T06:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
волгоградская область
городищенский район
андрей бочаров
волгоградская область
городищенский район
безопасность, волгоградская область, городищенский район, андрей бочаров
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Волгоградская область, Городищенский район, Андрей Бочаров
ПВО отразила атаку БПЛА в Волгоградской области

Силы ПВО ночью отразили атаку БПЛА в Волгоградской области

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Вид на Волгоград
Вид на Волгоград - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Вид на Волгоград. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. ПВО отразила атаку БПЛА в Волгоградской области, пострадавших нет, на месте падения обломков в поле работают саперы, сообщается в Telegram-канале администрации региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.
"Сегодня ночью силами ПВО министерства обороны Российской Федерации отражена атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. На месте падения обломков БПЛА в поле в Городищенском районе работают саперы", - сообщил Бочаров.
Повреждений инфраструктуры и пострадавших нет, подчеркнул губернатор.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1
ПВО уничтожила ночью в Тульской области четыре украинских БПЛА
Специальная военная операция на Украине
Безопасность
Волгоградская область
Городищенский район
Андрей Бочаров
 
 
