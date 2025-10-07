МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. ПВО уничтожила ночью в Тульской области четыре украинских БПЛА, пострадавших нет, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

Опасность атаки БПЛА была объявлена в Тульской области во вторник в 00.07, она длилась шесть часов.