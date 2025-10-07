https://ria.ru/20251007/bespilotniki-2046749943.html
ПВО ночью отразила атаку БПЛА в Ростовской области
ПВО ночью отразила атаку БПЛА в Ростовской области - РИА Новости, 07.10.2025
ПВО ночью отразила атаку БПЛА в Ростовской области
ПВО ночью уничтожила и перехватила БПЛА в Шолоховском районе Ростовской области, последствий на земле не зафиксировано, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 07.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
шолоховский район
ростовская область
юрий слюсарь
шолоховский район
ростовская область
ПВО ночью отразила атаку БПЛА в Ростовской области
Силы ПВО ночью отразили атаку БПЛА в Шолоховском районе Ростовской области