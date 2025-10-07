Рейтинг@Mail.ru
ПВО ночью отразила атаку БПЛА в Ростовской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:06 07.10.2025
ПВО ночью отразила атаку БПЛА в Ростовской области
ПВО ночью отразила атаку БПЛА в Ростовской области - РИА Новости, 07.10.2025
ПВО ночью отразила атаку БПЛА в Ростовской области
ПВО ночью уничтожила и перехватила БПЛА в Шолоховском районе Ростовской области, последствий на земле не зафиксировано, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T05:06:00+03:00
2025-10-07T05:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
шолоховский район
ростовская область
юрий слюсарь
шолоховский район
ростовская область
безопасность, шолоховский район, ростовская область, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Шолоховский район, Ростовская область, Юрий Слюсарь
ПВО ночью отразила атаку БПЛА в Ростовской области

Силы ПВО ночью отразили атаку БПЛА в Шолоховском районе Ростовской области

Боевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор"
Боевая работа зенитного ракетного комплекса Тор
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор". Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. ПВО ночью уничтожила и перехватила БПЛА в Шолоховском районе Ростовской области, последствий на земле не зафиксировано, пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"Силы ПВО отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Шолоховском районе. Последствий на земле не зафиксировано. Никто из людей не пострадал", - написал он в Telegram-канале.
Зенитно ракетно-пушечный комплекс Панцирь - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
ПВО сбила летевший на Москву беспилотник
04:51
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьШолоховский районРостовская областьЮрий Слюсарь
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
