В Первомайске упал украинский беспилотник

"Сегодня Первомайск в очередной раз подвергся атаке со стороны вооружённых формирований Украины. На территории города был обнаружен вражеский беспилотный летательный аппарат. К счастью, аппарат упал без взрыва и не причинил ущерба или человеческих жертв", - написал Колягин в Telegram-канале.