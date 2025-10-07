В Первомайске упал украинский беспилотник

ЛУГАНСК, 7 окт - РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал Первомайск в ЛНР во вторник, аппарат упал без взрыва и не причинил никому вреда, сообщил глава городского округа Первомайск Сергей Колягин.
"Сегодня Первомайск в очередной раз подвергся атаке со стороны вооружённых формирований Украины. На территории города был обнаружен вражеский беспилотный летательный аппарат. К счастью, аппарат упал без взрыва и не причинил ущерба или человеческих жертв", - написал Колягин в Telegram-канале.
Отмечается, что оперативные службы прибыли на место происшествия и приняли решение уничтожить БПЛА на месте с помощью контролируемого взрыва, а движение транспорта на время проведения специальных мероприятий было временно ограничено в целях безопасности.
