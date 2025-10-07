Рейтинг@Mail.ru
В Первомайске упал украинский беспилотник - РИА Новости, 07.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:40 07.10.2025
В Первомайске упал украинский беспилотник
Украинский беспилотник атаковал Первомайск в ЛНР во вторник, аппарат упал без взрыва и не причинил никому вреда, сообщил глава городского округа Первомайск...
специальная военная операция на украине
в мире
первомайск
луганская народная республика
украина
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
первомайск
луганская народная республика
украина
Колягин: украинский беспилотник атаковал Первомайск в ЛНР, никто не пострадал

Указатель на выезде из города Первомайск
Указатель на выезде из города Первомайск. Архивное фото
ЛУГАНСК, 7 окт - РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал Первомайск в ЛНР во вторник, аппарат упал без взрыва и не причинил никому вреда, сообщил глава городского округа Первомайск Сергей Колягин.
"Сегодня Первомайск в очередной раз подвергся атаке со стороны вооружённых формирований Украины. На территории города был обнаружен вражеский беспилотный летательный аппарат. К счастью, аппарат упал без взрыва и не причинил ущерба или человеческих жертв", - написал Колягин в Telegram-канале.

Отмечается, что оперативные службы прибыли на место происшествия и приняли решение уничтожить БПЛА на месте с помощью контролируемого взрыва, а движение транспорта на время проведения специальных мероприятий было временно ограничено в целях безопасности.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
