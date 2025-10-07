https://ria.ru/20251007/bespilotnik-2046845566.html
Над Белгородской областью уничтожили три беспилотника
Над Белгородской областью уничтожили три беспилотника
Российские средства ПВО с 11.00 мск до 14.00 мск уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.10.2025
Минобороны: силы ПВО за два часа сбили над Белгородской областью три дрона ВСУ