Боевой беспилотник ВСУ пытался атаковать градирню Нововоронежской АЭС

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Боевой беспилотник ВСУ в ночь на вторник пытался атаковать градирню Нововоронежской АЭС, его подавили техническими средствами, разрушений и пострадавших нет, сообщил оператор всех АЭС в РФ концерн "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион "Росатома").
«
"В ночь с 6 на 7 октября в районе расположения Нововоронежской АЭС техническими средствами был подавлен боевой беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вооруженных сил Украины. В результате после столкновения с башенной испарительной градирней действующего энергоблока №6 Нововоронежской АЭС произошла детонация БПЛА. Разрушений и пострадавших нет, тем не менее, на градирне от последствий детонации остался темный след", - говорится в официальном Telegram-канале "Росэнергоатома".
Нововоронежская АЭС имени В.А. Сидоренко расположена на берегу реки Дон вблизи города Нововоронеж в 45 километрах южнее Воронежа. Это первая АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Нововоронежская АЭС – крупнейший поставщик электроэнергии Воронежской области. На ее долю приходится 92% производства всех электростанций области.
География провокаций Киева против российских АЭС в последние недели расширяется, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев 25 сентября журналисту "России 1" Павлу Зарубину. В тот день губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что украинский беспилотник совершил попытку атаковать Курскую АЭС-2 в городе Курчатове, при падении он зацепил одно из строений на территории строящейся станции, угрозы возгорания нет.
"Росатом" 12 сентября сообщил, что беспилотник ВСУ атаковал здание действующего энергоблока №3 Смоленской АЭС. Беспилотник был подавлен техническими средствами и сдетонировал рядом с вентиляционной трубой реакторного отделения блока №3. Произошедшее не повлияло на работу Смоленской АЭС, все три ее энергоблока работают в штатном режиме, радиационный фон в норме, подчеркивал "Росатом".
Двадцать четвертого августа на Курской АЭС силы ПВО сбили боевой беспилотник ВСУ, при падении он сдетонировал, в результате был поврежден трансформатор и временно снижалась мощность станции. Кроме того, ФСБ и Минобороны РФ 17 июля сообщили, что российские средства радиоэлектронной борьбы сорвали террористическую атаку украинского беспилотника на Смоленскую АЭС, он был подавлен в районе третьего энергоблока.
