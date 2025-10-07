Рейтинг@Mail.ru
Боевой беспилотник ВСУ пытался атаковать градирню Нововоронежской АЭС
Специальная военная операция на Украине
 
14:08 07.10.2025 (обновлено: 14:29 07.10.2025)
Боевой беспилотник ВСУ пытался атаковать градирню Нововоронежской АЭС
Боевой беспилотник ВСУ пытался атаковать градирню Нововоронежской АЭС
Боевой беспилотник ВСУ пытался атаковать градирню Нововоронежской АЭС

Боевой дрон ВСУ пытался атаковать градирню Нововоронежской АЭС, его подавили

© РИА Новости / Ульяна Соловьева | Перейти в медиабанкНововоронежская АЭС
Нововоронежская АЭС - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Перейти в медиабанк
Нововоронежская АЭС. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Боевой беспилотник ВСУ в ночь на вторник пытался атаковать градирню Нововоронежской АЭС, его подавили техническими средствами, разрушений и пострадавших нет, сообщил оператор всех АЭС в РФ концерн "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион "Росатома").
«

"В ночь с 6 на 7 октября в районе расположения Нововоронежской АЭС техническими средствами был подавлен боевой беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вооруженных сил Украины. В результате после столкновения с башенной испарительной градирней действующего энергоблока №6 Нововоронежской АЭС произошла детонация БПЛА. Разрушений и пострадавших нет, тем не менее, на градирне от последствий детонации остался темный след", - говорится в официальном Telegram-канале "Росэнергоатома".

Нововоронежская АЭС имени В.А. Сидоренко расположена на берегу реки Дон вблизи города Нововоронеж в 45 километрах южнее Воронежа. Это первая АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Нововоронежская АЭС – крупнейший поставщик электроэнергии Воронежской области. На ее долю приходится 92% производства всех электростанций области.
География провокаций Киева против российских АЭС в последние недели расширяется, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев 25 сентября журналисту "России 1" Павлу Зарубину. В тот день губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что украинский беспилотник совершил попытку атаковать Курскую АЭС-2 в городе Курчатове, при падении он зацепил одно из строений на территории строящейся станции, угрозы возгорания нет.
"Росатом" 12 сентября сообщил, что беспилотник ВСУ атаковал здание действующего энергоблока №3 Смоленской АЭС. Беспилотник был подавлен техническими средствами и сдетонировал рядом с вентиляционной трубой реакторного отделения блока №3. Произошедшее не повлияло на работу Смоленской АЭС, все три ее энергоблока работают в штатном режиме, радиационный фон в норме, подчеркивал "Росатом".
Двадцать четвертого августа на Курской АЭС силы ПВО сбили боевой беспилотник ВСУ, при падении он сдетонировал, в результате был поврежден трансформатор и временно снижалась мощность станции. Кроме того, ФСБ и Минобороны РФ 17 июля сообщили, что российские средства радиоэлектронной борьбы сорвали террористическую атаку украинского беспилотника на Смоленскую АЭС, он был подавлен в районе третьего энергоблока.
