ПВО сбила летевший на Москву беспилотник
ПВО сбила летевший на Москву беспилотник - РИА Новости, 07.10.2025
ПВО сбила летевший на Москву беспилотник
ПВО сбила беспилотник, летевший на Москву, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T04:51:00+03:00
2025-10-07T04:51:00+03:00
2025-10-07T04:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
москва
сергей собянин
москва
