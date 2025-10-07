Рейтинг@Mail.ru
19:01 07.10.2025
В Берлине запретили пропалестинскую акцию
Полиция Берлина запретила проведение крупной пропалестинской акции, запланированной на вечер 7 октября на площади Александерплац из-за подозрений в прославлении РИА Новости, 07.10.2025
в мире
израиль
берлин (город)
хамас
в мире, израиль, берлин (город), хамас
В мире, Израиль, Берлин (город), ХАМАС
БЕРЛИН, 7 октября — РИА Новости. Полиция Берлина запретила проведение крупной пропалестинской акции, запланированной на вечер 7 октября на площади Александерплац из-за подозрений в прославлении теракта движения ХАМАС, сообщает издание Tagesspiegel со ссылкой на берлинских правоохранителей.
"На основании имеющихся данных и после консультаций с прокуратурой принято решение запретить проведение акции. Уже сам призыв к участию стал поводом для возбуждения дела по подозрению в одобрении уголовно наказуемых деяний", — заявил представитель берлинской полиции, слова которого приводит издание.
Как уточняет Tagesspiegel, митинг, намеченный на 18.00, продвигался в соцсетях с лозунгами, оправдывающими нападение ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. В публикациях использовались выражения вроде "героического восстания" и "до полной свободы", а также изображение парапланов — символ атаки боевиков.
На месте отмененной акции полиция сообщила корреспонденту РИА Новости, что все попытки провести аналогичные митинги в этот день будут рассматриваться как "альтернативные акции" и также запрещены. В то же время сотрудник полиции пояснил, что приходящих на площадь активистов будут "дружелюбно" просить её покинуть.
По данным ведомства, которые приводит Tagesspiegel, в городе дежурят около 1,5 тысячи сотрудников, задействованных для обеспечения безопасности и предотвращения несанкционированных демонстраций.
Ранее во вторник полиция задержала 17 человек после пропалестинской акции в районе Фридрихсхайн, где участники перекрыли движение, развернули палестинские флаги и баннер с надписью "Ehre den Kämpfern" ("Слава бойцам"). Семь человек впоследствии были отпущены, десять остаются в полицейском изоляторе для проверки возможности задержания.
Седьмого октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В миреИзраильБерлин (город)ХАМАС
 
 
