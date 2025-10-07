https://ria.ru/20251007/benzin-2046872759.html
ФАС проанализирует цены на бензин на АЗС в трех регионах
ФАС проанализирует цены на бензин на АЗС в трех регионах - РИА Новости, 07.10.2025
ФАС проанализирует цены на бензин на АЗС в трех регионах
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оценивает ситуацию с ростом цен на АЗС в Курской области, Крыму и Краснодарском крае, ведомство не исключает новых... РИА Новости, 07.10.2025
экономика
курская область
республика крым
краснодарский край
максим шаскольский
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
бензин
