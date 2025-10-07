Рейтинг@Mail.ru
ФАС проанализирует цены на бензин на АЗС в трех регионах
16:14 07.10.2025
ФАС проанализирует цены на бензин на АЗС в трех регионах
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оценивает ситуацию с ростом цен на АЗС в Курской области, Крыму и Краснодарском крае, ведомство не исключает новых... РИА Новости, 07.10.2025
2025
ФАС проанализирует цены на бензин на АЗС в трех регионах

Топливные пистолеты на автозаправочной станции
Топливные пистолеты на автозаправочной станции. Архивное фото
СОЧИ, 7 окт - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оценивает ситуацию с ростом цен на АЗС в Курской области, Крыму и Краснодарском крае, ведомство не исключает новых предупреждений нефтяникам относительно повышения стоимости топлива на автозаправочных станциях, заявил журналистам глава службы Максим Шаскольский.
Ранее ФАС выдала несколько предупреждений из-за роста цен на заправках нефтяных компаний. Отвечая на вопрос в кулуарах Всероссийской тарифной конференции, готовятся ли еще предупреждения в адрес нефтяников по ценам на заправках, Шаскольский сказал: "Возможно будут".
«
"Посмотрим внимательно. По Курской области должны посмотреть. В Крыму проверим. В Краснодарском крае тоже", - добавил он, комментируя вопрос, в каких регионах ФАС изучает ситуацию с ростом цен на АЗС.
