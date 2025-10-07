ФАС проанализирует цены на бензин на АЗС в трех регионах

СОЧИ, 7 окт - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оценивает ситуацию с ростом цен на АЗС в Курской области, Крыму и Краснодарском крае, ведомство не исключает новых предупреждений нефтяникам относительно повышения стоимости топлива на автозаправочных станциях, заявил журналистам глава службы Максим Шаскольский.