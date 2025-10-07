Рейтинг@Mail.ru
Рост цен на бензин не превысит уровень инфляции, заявил глава ФАС - РИА Новости, 07.10.2025
15:24 07.10.2025
Рост цен на бензин не превысит уровень инфляции, заявил глава ФАС
Рост цен на бензин не превысит уровень инфляции, заявил глава ФАС - РИА Новости, 07.10.2025
Рост цен на бензин не превысит уровень инфляции, заявил глава ФАС
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России по-прежнему сохраняет цель не допустить роста стоимости бензина на автозаправочных станциях (АЗС) в стране выше...
россия
экономика, россия, максим шаскольский, федеральная антимонопольная служба (фас россии), московская биржа, бензин
Экономика, Россия, Максим Шаскольский, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Московская биржа, Бензин
Рост цен на бензин не превысит уровень инфляции, заявил глава ФАС

Шаскольский: ФАС сохраняет цель не допустить роста цен на бензин выше инфляции

Заправка автомобиля на автозаправочной станции. Архивное фото
СОЧИ, 7 окт - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России по-прежнему сохраняет цель не допустить роста стоимости бензина на автозаправочных станциях (АЗС) в стране выше уровня инфляции, сообщил журналистам глава ведомства Максим Шаскольский.
«
"Целевым значением по-прежнему остается направление (роста цен - ред.) не выше инфляции. Ситуация будет стабилизироваться в ближайшее время", - сказал он в кулуарах Всероссийской тарифной конференции, отвечая на соответствующий вопрос.
Российский топливный союз (РТС) ранее в октябре предложил ввести новый таргет по предельному росту розничных цен на топливо: вместо обычной инфляции использовать композитный индекс инфляции, учитывающий рост налоговой и кредитной нагрузок.
Работа АЗС - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Биржевая цена бензина Аи-92 обновила исторический рекорд
