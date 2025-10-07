https://ria.ru/20251007/benzin-2046859222.html
Рост цен на бензин не превысит уровень инфляции, заявил глава ФАС
Рост цен на бензин не превысит уровень инфляции, заявил глава ФАС
Рост цен на бензин не превысит уровень инфляции, заявил глава ФАС
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России по-прежнему сохраняет цель не допустить роста стоимости бензина на автозаправочных станциях (АЗС) в стране выше...
россия
Шаскольский: ФАС сохраняет цель не допустить роста цен на бензин выше инфляции