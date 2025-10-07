Рейтинг@Mail.ru
В Свердловской области опровергли информацию о дефиците бензина - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:25 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/benzin-2046777006.html
В Свердловской области опровергли информацию о дефиците бензина
В Свердловской области опровергли информацию о дефиците бензина - РИА Новости, 07.10.2025
В Свердловской области опровергли информацию о дефиците бензина
Ограничения на продажу бензина в Свердловской области не вводились, перебоев с поставками нет, сообщили РИА Новости в департаменте информполитики региона. РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T10:25:00+03:00
2025-10-07T10:25:00+03:00
свердловская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150519/07/1505190738_0:0:2991:1682_1920x0_80_0_0_3dd140d0d9015e8abbcbd17d3776d435.jpg
https://ria.ru/20251004/vlasti-2046362284.html
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150519/07/1505190738_262:0:2991:2047_1920x0_80_0_0_d6c7f355c0fa91dc8e3adcd92c5a35a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
свердловская область, происшествия
Свердловская область, Происшествия
В Свердловской области опровергли информацию о дефиците бензина

В Свердловской области не вводили ограничения на продажу бензина

© РИА Новости / Алексей Сазонов | Перейти в медиабанкЗаправка автомобиля на автозаправочной станции
Заправка автомобиля на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Алексей Сазонов
Перейти в медиабанк
Заправка автомобиля на автозаправочной станции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сен - РИА Новости. Ограничения на продажу бензина в Свердловской области не вводились, перебоев с поставками нет, сообщили РИА Новости в департаменте информполитики региона.
"По информации крупных поставщиков топлива, в регионе нет дефицита и есть достаточные запасы. Перебоев с поставками бензина нет. В Свердловской области не вводились ограничения", - рассказали в департаменте.
Ранее в местных СМИ сообщалось, что заправки сети Tamic Energy, заявив о кризисной ситуации на рынке топлива и его дефиците, ограничили продажу бензина до 30 литров и дизтоплива - до 70 литров в одни руки, назвав эти меры временными.
Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Власти Бийска объяснили отсутствие бензина на АЗС
4 октября, 14:34
 
Свердловская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала