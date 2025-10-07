Рейтинг@Mail.ru
В Белоруссии ратифицировали соглашение с Россией о защите от преследования - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Парламентское собрание СГ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
20:40 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/belorussija-2046937542.html
В Белоруссии ратифицировали соглашение с Россией о защите от преследования
В Белоруссии ратифицировали соглашение с Россией о защите от преследования - РИА Новости, 07.10.2025
В Белоруссии ратифицировали соглашение с Россией о защите от преследования
Верхняя палата парламента Белоруссии - Совет Республики Национального собрания ратифицировала соглашение с Россией о мерах по взаимной защите граждан от... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T20:40:00+03:00
2025-10-07T20:40:00+03:00
парламентское собрание союза беларуси и россии
в мире
белоруссия
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005675647_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e3a2eb94b99f86af0a20f26737af9f3f.jpg
https://ria.ru/20251007/belorussija-2046933526.html
белоруссия
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005675647_86:0:1225:854_1920x0_80_0_0_9bd9a4365a9fc75bd5de47e7fe5b74db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, россия, москва
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , В мире, Белоруссия, Россия, Москва
В Белоруссии ратифицировали соглашение с Россией о защите от преследования

Белоруссия ратифицировала соглашение с РФ о защите от незаконного преследования

© РИА Новости / Пресс-служба "Роскосмоса" | Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Пресс-служба "Роскосмоса"
Перейти в медиабанк
Флаги России и Белоруссии . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 7 окт - РИА Новости. Верхняя палата парламента Белоруссии - Совет Республики Национального собрания ратифицировала соглашение с Россией о мерах по взаимной защите граждан от необоснованного преследования иностранными государствами и международными органами юстиции, сообщила пресс-служба палаты.
Совет Республики во вторник рассматривал проект закона "О ратификации Соглашения между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о мерах по взаимной защите граждан от необоснованного преследования иностранными государствами и международными органами юстиции".
Соглашение было подписано в Москве 13 марта 2025 года.
«
"Положения Соглашения направлены на защиту граждан сторон, в том числе действующих или бывших должностных лиц, от необоснованного уголовного преследования третьими сторонами с учетом тенденции по политизации международных судебных органов и иных международных механизмов уголовной юстиции", - говорится в заключении постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности, опубликованном пресс-службой.
Соглашением устанавливается круг лиц, на которых распространяется персональный или функциональный иммунитет, закрепляются процедуры, связанные с рассмотрением запросов третьих сторон в отношении защищаемых лиц. Устанавливается также порядок действий сторон в связи функционированием международных судов или трибуналов.
"Законопроект одобрен Советом Республики", - сообщила пресс-служба.
Концерт в честь Дня единения народов России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
В Белоруссии одобрили поправки в договор с Россией о равных правах граждан
Вчера, 20:07
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииВ миреБелоруссияРоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала