https://ria.ru/20251007/belorussija-2046937542.html
В Белоруссии ратифицировали соглашение с Россией о защите от преследования
В Белоруссии ратифицировали соглашение с Россией о защите от преследования - РИА Новости, 07.10.2025
В Белоруссии ратифицировали соглашение с Россией о защите от преследования
Верхняя палата парламента Белоруссии - Совет Республики Национального собрания ратифицировала соглашение с Россией о мерах по взаимной защите граждан от... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T20:40:00+03:00
2025-10-07T20:40:00+03:00
2025-10-07T20:40:00+03:00
парламентское собрание союза беларуси и россии
в мире
белоруссия
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005675647_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e3a2eb94b99f86af0a20f26737af9f3f.jpg
https://ria.ru/20251007/belorussija-2046933526.html
белоруссия
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005675647_86:0:1225:854_1920x0_80_0_0_9bd9a4365a9fc75bd5de47e7fe5b74db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, россия, москва
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , В мире, Белоруссия, Россия, Москва
В Белоруссии ратифицировали соглашение с Россией о защите от преследования
Белоруссия ратифицировала соглашение с РФ о защите от незаконного преследования
МИНСК, 7 окт - РИА Новости. Верхняя палата парламента Белоруссии - Совет Республики Национального собрания ратифицировала соглашение с Россией о мерах по взаимной защите граждан от необоснованного преследования иностранными государствами и международными органами юстиции, сообщила пресс-служба палаты.
Совет Республики во вторник рассматривал проект закона "О ратификации Соглашения между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о мерах по взаимной защите граждан от необоснованного преследования иностранными государствами и международными органами юстиции".
Соглашение было подписано в Москве
13 марта 2025 года.
«
"Положения Соглашения направлены на защиту граждан сторон, в том числе действующих или бывших должностных лиц, от необоснованного уголовного преследования третьими сторонами с учетом тенденции по политизации международных судебных органов и иных международных механизмов уголовной юстиции", - говорится в заключении постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности, опубликованном пресс-службой.
Соглашением устанавливается круг лиц, на которых распространяется персональный или функциональный иммунитет, закрепляются процедуры, связанные с рассмотрением запросов третьих сторон в отношении защищаемых лиц. Устанавливается также порядок действий сторон в связи функционированием международных судов или трибуналов.
"Законопроект одобрен Советом Республики", - сообщила пресс-служба.