В Белгороде вновь ограничили уличное освещение - РИА Новости, 07.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:19 07.10.2025
В Белгороде вновь ограничили уличное освещение
В Белгороде вновь ограничили уличное освещение - РИА Новости, 07.10.2025
В Белгороде вновь ограничили уличное освещение
Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил о введении ограничений в работе системы уличного освещения в некоторых районах города для снижения нагрузки на... РИА Новости, 07.10.2025
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
валентин демидов
вячеслав гладков
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
Восстановленное электричество в центральной части Белгорода
Электричество есть в центральной части Белгорода после ударов ВСУ по городской инфраструктуре, в домах горит свет, передает корреспондент РИА Новости
В Белгороде вновь ограничили уличное освещение

Демидов: в некоторых районах Белгорода ввели ограничения на уличное освещение

© РИА НовостиБелгород остался без энергоснабжения после удара ВСУ
Белгород остался без энергоснабжения после удара ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости
Белгород остался без энергоснабжения после удара ВСУ
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 7 окт - РИА Новости. Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил о введении ограничений в работе системы уличного освещения в некоторых районах города для снижения нагрузки на электросети и обеспечение стабильного энергоснабжения жилых домов и коммунальных предприятий.
Ранее губернатор Вячеслав Гладков рассказал о повреждении в энергетике после украинских обстрелов Белгорода и Белгородского района. По последним данным, без света остается одна тысяча человек в четырёх населённых пунктах области. В понедельник Демидов заявил, что в Белгороде на некоторых участках улиц временно отключено наружное освещение, чтобы ускорить восстановление энергоснабжения.
«

"Сегодня будут ограничения в работе системы уличного освещения на части улиц Белгорода… В настоящее время на территории города Белгорода запитаны все 1857 многоквартирных домов и микрорайоны ИЖС. Но энергетики продолжают ремонтные работы на сетях. Снижая общую нагрузку, мы помогаем им сделать свою работу оперативнее. Прошу отнестись с пониманием и быть внимательнее!", - написал Демидов в своем Telegram-канале.

По его словам, среднее суточное потребление уличного освещения составляет до 13 МВт, а за счёт ограничений этот показатель планируется снизить до 5–6 МВт. Высвобождающиеся мощности направят на поддержание стабильной подачи электроэнергии в многоквартирные дома и коммунальные предприятия.
"Завтра по итогам работы энергетиков за сутки будем принимать решение. Возможно, работу уличного освещения потребуется ограничить вновь", – отметил мэр.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
