В Белгороде вновь ограничили уличное освещение

"Сегодня будут ограничения в работе системы уличного освещения на части улиц Белгорода… В настоящее время на территории города Белгорода запитаны все 1857 многоквартирных домов и микрорайоны ИЖС. Но энергетики продолжают ремонтные работы на сетях. Снижая общую нагрузку, мы помогаем им сделать свою работу оперативнее. Прошу отнестись с пониманием и быть внимательнее!", - написал Демидов в своем Telegram-канале.