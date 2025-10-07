https://ria.ru/20251007/belgorod-2046935557.html
В Белгороде вновь ограничили уличное освещение
В Белгороде вновь ограничили уличное освещение
В Белгороде вновь ограничили уличное освещение
Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил о введении ограничений в работе системы уличного освещения в некоторых районах города для снижения нагрузки на...
2025-10-07T20:19:00+03:00
2025-10-07T20:19:00+03:00
2025-10-07T20:19:00+03:00
В Белгороде вновь ограничили уличное освещение
Демидов: в некоторых районах Белгорода ввели ограничения на уличное освещение
БЕЛГОРОД, 7 окт - РИА Новости. Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил о введении ограничений в работе системы уличного освещения в некоторых районах города для снижения нагрузки на электросети и обеспечение стабильного энергоснабжения жилых домов и коммунальных предприятий.
Ранее губернатор Вячеслав Гладков
рассказал о повреждении в энергетике после украинских обстрелов Белгорода
и Белгородского района
. По последним данным, без света остается одна тысяча человек в четырёх населённых пунктах области. В понедельник Демидов
заявил, что в Белгороде на некоторых участках улиц временно отключено наружное освещение, чтобы ускорить восстановление энергоснабжения.
«
"Сегодня будут ограничения в работе системы уличного освещения на части улиц Белгорода… В настоящее время на территории города Белгорода запитаны все 1857 многоквартирных домов и микрорайоны ИЖС. Но энергетики продолжают ремонтные работы на сетях. Снижая общую нагрузку, мы помогаем им сделать свою работу оперативнее. Прошу отнестись с пониманием и быть внимательнее!", - написал Демидов в своем Telegram-канале.
По его словам, среднее суточное потребление уличного освещения составляет до 13 МВт, а за счёт ограничений этот показатель планируется снизить до 5–6 МВт. Высвобождающиеся мощности направят на поддержание стабильной подачи электроэнергии в многоквартирные дома и коммунальные предприятия.
"Завтра по итогам работы энергетиков за сутки будем принимать решение. Возможно, работу уличного освещения потребуется ограничить вновь", – отметил мэр.