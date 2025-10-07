Стало известно, о чем Байден просил ЦРУ в 2015 году

ВАШИНГТОН, 7 окт – РИА Новости. Бывший вице-президент США Джо Байден в 2015 году просил Центральное разведывательное управление не распространять разведывательный доклад, в котором приводились оценки украинских чиновников о его визите в Киев и о "коррупционных связях" его семьи, следует из рассекреченных материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно документам, в электронном письме, направленном 10 февраля 2016 года сотрудником аппарата разведсообщества в ЦРУ, отмечалось: "Я только что говорил с вице-президентом и советником по национальной безопасности. Он настоятельно предпочёл, чтобы доклад не распространялся. Спасибо за понимание".
Сам доклад, датированный декабрём 2015 года, содержит оценки администрации украинского президента Петра Порошенко. В нём отмечалось, что "чиновники администрации Порошенко выразили недоумение и разочарование визитом вице-президента США в Киев 7–8 декабря 2015 года".
По данным документа, украинские официальные лица ожидали, что Байден "обсудит кадровые вопросы с Порошенко и выскажет позицию по отдельным фигурам в украинском правительстве". Однако после визита они сочли, что "вице-президент прибыл почти исключительно для произнесения общей публичной речи и не имел намерения обсуждать содержательные вопросы".
В заключительной части доклада сообщается, что представители администрации Порошенко "в частных разговорах рассматривали предполагаемые связи семьи вице-президента США с коррупционными практиками на Украине как свидетельство двойных стандартов правительства США в вопросах коррупции и политической власти".
Как отметил директор ЦРУ Джон Рэтклифф, рассекретивший документы, они "демонстрируют пример политизации разведданных в интересах отдельных лиц".
