Стало известно, о чем Байден просил ЦРУ в 2015 году

ВАШИНГТОН, 7 окт – РИА Новости. Бывший вице-президент США Джо Байден в 2015 году просил Центральное разведывательное управление не распространять разведывательный доклад, в котором приводились оценки украинских чиновников о его визите в Киев и о "коррупционных связях" его семьи, следует из рассекреченных материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.