Мария Багреева рассказала о цифровизации тарифного регулирования Москвы

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Цифровизация содействует качественному, прозрачному и обоснованному тарифному регулированию, заявила заместитель московского мэра, глава департамента экономической политики и развития (ДЭПР) столицы Мария Багреева в ходе выступления на X Всероссийской тарифной конференции ФАС России, которая проходит в Сочи.

"Мы дорабатываем все наши информационные системы и их визуальное представление в Цифровом двойнике Москвы – трехмерной модели столицы, которая позволяет нам планировать городское развитие во всех сферах. С точки зрения тарифного регулирования он содержит полную и достоверную информацию о схемах ресурсоснабжения, объектах генерации и сетях, в том числе данные об их показателях и уровне износа", – подчеркнула Багреева, ее слова приводит пресс-служба ДЭПР.

По ее словам, это позволяет качественно планировать инвестпрограммы и мероприятия развития, понимать, где существуют проблемы и как их можно решить.

Одним из направлений перевода тарифного регулирования в "цифру" является процесс перевода мероприятий инвестпрограмм регулируемых организаций в электронный формат.

"Ведение цифровых паспортов инвестиционных мероприятий позволит контролировать не только планы, но и этапы исполнения инвестиционных программ регулируемых организаций. Следующим шагом этой модели станет доведение к 2030 году доли инвестиционной составляющей в тарифах, то есть части средств, направляемых на строительство новых, реконструкцию и модернизацию существующих сетей снабжения, до 26%", – отметила заместитель мэра.

В электронный формат переводится также процесс подачи тарифных заявок, что, подчеркнули в пресс-службе, делает процесс подачи быстрее и удобнее и для регулируемых организаций, и для регуляторов.

"На сегодняшний день в электронный вид переведено шесть отраслей тарифного регулирования, в цифровом формате подается 85% тарифных заявок, а в ближайшее время планируется довести их долю до 100%. Кроме тарифных заявок, в электронный вид переводятся и смежные процессы, такие как технологическое присоединение, расчеты нормативов потерь воды, раскрытие информации организациями ЖКХ", – сказала Багреева.

Среди новых цифровых инструментов выделяют специальный калькулятор. Он помогает сделать прогноз, как изменится плата для горожан и будет выполнен предельный индекс по отдельным тарифам. В следующем году в программе появится нововведение – в нее интегрируют индекс единого платежного документа. На основе реальных данных обновление поможет следить за повышением платежей горожан за ЖКУ и своевременно редактировать политику тарифов.

Отмечается, что цифровые инструменты тарифного регулирования столица объединила в специальную систему "Тариф". Она уже интегрирована с информационными базами федеральных ведомств, в том числе с ФГИС "Тариф" ФАС России. Также к системе уже подключены ряд других регионов России – ЛНР, город Севастополь, Орловская и Ростовская области.