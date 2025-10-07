Водителей удивили возможностями нового авто дешевле одного миллиона рублей

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Что представляет собой новый отечественный электромобиль Eonyx от компании “Автотор” и кому стоит его купить, рассказал Что представляет собой новый отечественный электромобиль Eonyx от компании “Автотор” и кому стоит его купить, рассказал агентству “Прайм” доцент Московского Политеха Юрий Фурлетов.

Это компактный электромобиль, стоимость которого начинается от 840 тысяч рублей. Он подойдет городским службам доставки, поскольку может бесплатно парковаться на платных местах, причем даже поперек стандартного парковочного места.

Минусом данной модели может стать максимальная скорость 80 километров в час, ограниченный запас хода в 100 километров и отсутствие поддержки быстрой зарядки, отметил Фурлетов.