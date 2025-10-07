Рейтинг@Mail.ru
Водителей удивили возможностями нового авто дешевле одного миллиона рублей
03:18 07.10.2025
Водителей удивили возможностями нового авто дешевле одного миллиона рублей
Водителей удивили возможностями нового авто дешевле одного миллиона рублей - РИА Новости, 07.10.2025
Водителей удивили возможностями нового авто дешевле одного миллиона рублей
Что представляет собой новый отечественный электромобиль Eonyx от компании “Автотор” и кому стоит его купить, рассказал агентству “Прайм” доцент Московского... РИА Новости, 07.10.2025
2025
1920
1920
true
Водителей удивили возможностями нового авто дешевле одного миллиона рублей

Доцент Фурлетов: в России в продаже появился электромобиль за 840 тысяч рублей

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Что представляет собой новый отечественный электромобиль Eonyx от компании “Автотор” и кому стоит его купить, рассказал агентству “Прайм” доцент Московского Политеха Юрий Фурлетов.
Это компактный электромобиль, стоимость которого начинается от 840 тысяч рублей. Он подойдет городским службам доставки, поскольку может бесплатно парковаться на платных местах, причем даже поперек стандартного парковочного места.
Минусом данной модели может стать максимальная скорость 80 километров в час, ограниченный запас хода в 100 километров и отсутствие поддержки быстрой зарядки, отметил Фурлетов.
“Предложение интересное, поскольку аналогов на российском рынке по факту нет. Но наша аудитория весьма консервативна. История с попытками продвижения компактных квадрициклов Bajaj показала, что технологические преимущества и логистическое удобство не гарантируют востребованности продукта", — добавляет он.
Посетительница в автосалоне - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
Россиян предупредили о подорожании авто из-за нового расчета утильсбора
2 мая, 02:39
 
