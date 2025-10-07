https://ria.ru/20251007/avto-2046740063.html
Водителей удивили возможностями нового авто дешевле одного миллиона рублей
Водителей удивили возможностями нового авто дешевле одного миллиона рублей - РИА Новости, 07.10.2025
Водителей удивили возможностями нового авто дешевле одного миллиона рублей
Что представляет собой новый отечественный электромобиль Eonyx от компании “Автотор” и кому стоит его купить, рассказал агентству “Прайм” доцент Московского... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T03:18:00+03:00
2025-10-07T03:18:00+03:00
2025-10-07T03:18:00+03:00
авто
автотор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046739924_0:314:3071:2041_1920x0_80_0_0_294ec7c222de485d513c98db06fb220a.jpg
https://ria.ru/20250502/utilsbor-2014630206.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046739924_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_6c441278af618966de653b93a5ad4bb1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, автотор
Водителей удивили возможностями нового авто дешевле одного миллиона рублей
Доцент Фурлетов: в России в продаже появился электромобиль за 840 тысяч рублей
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.
Что представляет собой новый отечественный электромобиль Eonyx от компании “Автотор” и кому стоит его купить, рассказал агентству “Прайм”
доцент Московского Политеха Юрий Фурлетов.
Это компактный электромобиль, стоимость которого начинается от 840 тысяч рублей. Он подойдет городским службам доставки, поскольку может бесплатно парковаться на платных местах, причем даже поперек стандартного парковочного места.
Минусом данной модели может стать максимальная скорость 80 километров в час, ограниченный запас хода в 100 километров и отсутствие поддержки быстрой зарядки, отметил Фурлетов.
“Предложение интересное, поскольку аналогов на российском рынке по факту нет. Но наша аудитория весьма консервативна. История с попытками продвижения компактных квадрициклов Bajaj показала, что технологические преимущества и логистическое удобство не гарантируют востребованности продукта", — добавляет он.