При атаках ВСУ на Белгородскую область пострадали четыре человека
При атаках ВСУ на Белгородскую область пострадали четыре человека - РИА Новости, 07.10.2025
При атаках ВСУ на Белгородскую область пострадали четыре человека
Три человека пострадали в результате атаки дрона ВСУ на грузовой автомобиль в села Мощеное Грайворонского округа, еще один человек ранен в результате подрыва... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T14:21:00+03:00
2025-10-07T14:21:00+03:00
2025-10-07T14:24:00+03:00
2025
При атаках ВСУ на Белгородскую область пострадали четыре человека
Гладков: четыре мирных жителя пострадали при ударах ВСУ по Белгородской области