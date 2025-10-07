Рейтинг@Mail.ru
При атаках ВСУ на Белгородскую область пострадали четыре человека
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:21 07.10.2025 (обновлено: 14:24 07.10.2025)
При атаках ВСУ на Белгородскую область пострадали четыре человека
При атаках ВСУ на Белгородскую область пострадали четыре человека - РИА Новости, 07.10.2025
При атаках ВСУ на Белгородскую область пострадали четыре человека
Три человека пострадали в результате атаки дрона ВСУ на грузовой автомобиль в села Мощеное Грайворонского округа, еще один человек ранен в результате подрыва... РИА Новости, 07.10.2025
При атаках ВСУ на Белгородскую область пострадали четыре человека

Гладков: четыре мирных жителя пострадали при ударах ВСУ по Белгородской области

© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Павел Лисицын
БЕЛГОРОД, 7 окт - РИА Новости. Три человека пострадали в результате атаки дрона ВСУ на грузовой автомобиль в села Мощеное Грайворонского округа, еще один человек ранен в результате подрыва автомобиля на взрывном устройстве в Шебекинском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Четверо мирных жителей пострадали от ударов ВСУ… Грузовой автомобиль атакован FPV-дроном в районе села Мощеное Грайворонского округа. Пострадали трое: у женщины множественные осколочные ранения лица, рук и ног, у одного мужчины - баротравма и множественные осколочные ранения головы, руки и бедра. У третьего пострадавшего, предварительно, баротравма. Бойцы "БАРС-Белгород" доставили их в Грайворонскую ЦРБ", - написал Гладков в Telegram-канале.

Кроме того, по данным губернатора, на участке автодороги Муром - Середа Шебекинского округа автомобиль подорвался на взрывном устройстве. Водитель с минно-взрывной травмой и баротравмой самостоятельно обратился в городскую больницу №2 города Белгорода, его госпитализировали, уточнил глава области.
Изображение сгенерировано ИИ
"Все готовятся к войне": России грозят крахом по типу развала СССР
Вчера, 08:00
 
