При атаках ВСУ на Белгородскую область пострадали четыре человека

"Четверо мирных жителей пострадали от ударов ВСУ… Грузовой автомобиль атакован FPV-дроном в районе села Мощеное Грайворонского округа. Пострадали трое: у женщины множественные осколочные ранения лица, рук и ног, у одного мужчины - баротравма и множественные осколочные ранения головы, руки и бедра. У третьего пострадавшего, предварительно, баротравма. Бойцы "БАРС-Белгород" доставили их в Грайворонскую ЦРБ", - написал Гладков в Telegram-канале.