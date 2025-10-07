https://ria.ru/20251007/ataki-2046811548.html
МИД заявил, что НАТО и ЕС поощряют атаки на ядерные объекты
МИД заявил, что НАТО и ЕС поощряют атаки на ядерные объекты - РИА Новости, 07.10.2025
МИД заявил, что НАТО и ЕС поощряют атаки на ядерные объекты
Покрывательство безрассудных действий Киева странами ЕС и НАТО поощряет Украину к новым нападениям на мирные ядерные объекты, заявила во вторник официальный...
киев
украина
россия
МИД заявил, что НАТО и ЕС поощряют атаки на ядерные объекты
МИД РФ: покрывательство Киева ЕС и НАТО поощряет атаки на ядерные объекты