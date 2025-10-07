Рейтинг@Mail.ru
МИД заявил, что НАТО и ЕС поощряют атаки на ядерные объекты - РИА Новости, 07.10.2025
12:55 07.10.2025
МИД заявил, что НАТО и ЕС поощряют атаки на ядерные объекты
МИД заявил, что НАТО и ЕС поощряют атаки на ядерные объекты
Покрывательство безрассудных действий Киева странами ЕС и НАТО поощряет Украину к новым нападениям на мирные ядерные объекты, заявила во вторник официальный... РИА Новости, 07.10.2025
МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Покрывательство безрассудных действий Киева странами ЕС и НАТО поощряет Украину к новым нападениям на мирные ядерные объекты, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Именно в результате обстрела со стороны ВСУ 23 сентября была повреждена высоковольтная линия электропередачи "ЗАЭС –Днепровская", что привело к прекращению внешнего электроснабжения станции. Покрывая подобные безрассудные действия Киева, страны ЕС и НАТО не только поощряют Украину к новым нападениям на мирные ядерные объекты, но и становятся их непосредственными соучастниками", - сказано в ее комментарии на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Эксперт напомнил Киеву о третьем законе Ньютона в ситуации вокруг ЗАЭС
Вчера, 13:02
 
Заголовок открываемого материала