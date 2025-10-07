Большинство американцев опасаются иностранных кибератак, показал опрос

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Абсолютное большинство американцев - 87% - полагают, что на США в ближайшие несколько десятилетий может быть совершена атака с применением искусственного интеллекта, следует из опроса компании Gallup.

"87% американцев считают по меньшей мере в некоторой степени вероятным, что иностранные правительства будут использовать искусственный интеллект для атак на США в течение следующих двух десятилетий", - говорится в релизе к опросу.

Отмечается, что 43% опрошенных считают такие атаки очень вероятными.

При этом 41% американцев полагают, что развитие технологий искусственного интеллекта усилит риски в области национальной безопасности, тогда как 37% считают, что они, наоборот, помогут в противодействии таким угрозам.

Из опроса следует, что 48% жителей США в той или иной мере выступают против разработки автономных систем вооружения на базе искусственного интеллекта, 39% - поддерживают.